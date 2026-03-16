С Борисов и Георги Георгиев начело и подмладена листа ГЕРБ в Пловдив се стреми към максимален резултат

Досега имаха 4 мандата, не посочиха цифра на целта си на 19 април

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново повежда листата в Пловдив. Втори е бившият правосъден министър Георги Георгиев, който и досега се е кандидатирал за депутат от този избирателен район. Трети и четвърти са млади хора - досегашния народен представител Красимир Терзиев и зам.-кметицата на район "Южен" Петя Петкова. Пета е проф. Даниела Дженева.На единадесето място е Тони Симидчиева от коалиционния партньор на ГЕРБ - СДС.

ГЕРБ регистрира листа с 24 имена, шест от тях са на джензита, обясни градския лидер на партията Костадин Димитров в отговор на въпрос на "24 часа". "Листата ни е значително подмладена. Предстои ни един месец, в който ще трябва да убеждаваме, че всичко, което се направили, е реалност. В годините сме доказали, че сме единствената партия, която изпълнява ангажиментите си", каза той. Георги Георгиев обясни, че предстои кампания, в която ще се чуят много розови обещания, но ГЕРБ ще заложи на постигнатото досега. Той даде за пример влизането на страната ни в еврозоната и спасяването на парите по Плана за възстановяване и устойчивост. "През последната година с кабинета Желязков доказахме колко важно е държавата да се завърне на мястото си, защото имотната мафия не се е появила сега. Спасихме и над 400 души от домовете на ужасите", каза той.

Вижте листата на ГЕРБ-СДС 16 МИР Пловдив-град

1. Бойко Методиев Борисов

2. Георги Валентинов Георгиев

3. Красимир Бориславов Терзиев

4. Петя Тенева Петкова

5. Даниела Кирилова Дженева

6. Ангел Иванов Славов

7. Александьр Димитров Радев

8. Емил Георгиев Русинов

9. Георги Стефанов Калайджиев

10. Петьо Георгиев Троянов

11. Тони Танева Симидчиева

12. Мирослав Тенев Тенев

13. Десислава Красимирова Георгиева

14. Валерия Тодорова Славова

15. Елена Петрова Тотолакова-Пашова

16. Георги Красимиров Георгиев

17.Иван Димитров Рашев

18. Кирил Георгиев Брандийски

19. Михаил Мирославов Пунов

20. Цветан Златков Стефанов

21. Антония Христова Янева

22. Латинка Мирославова Димитрова

23. Теодора Христова Златева

24. Милена Виткова Арсова



