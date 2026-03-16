Повдигнаха обвинение на 57-годишния, пукал гуми и надраскал с нож 31 коли в карловско село

4388
Кметът на Иганово Павел Павлов също е сред потърпевшите Снимка: КАДЪР: NOVA

Намерили в дома му въздушна пушка и два ножа

Районната прокуратура в Пловдив е привлякла като обвиняем 57-годишния мъж, който противозаконно увредил 31 коли в карловското село Иганово, съобщиха от държавното обвинение.

На 15 март около 5,30 часа постъпил първия сигнал на тел. 112, че 7 коли на една и съща улица са осъмнали с нарязани гуми. В хода на работата обаче станало ясно, че с подобни щети или с увредено лаково покритие са общо 31 моторни превозни средства, паркирани пред различни адреси. Увредени са и две електроразпределителни табла. Станало ясно, че гумите на колите били нарязани с нож, като дори едното моторно средство било на кмета на селото Павел Павлов. "Дори е стрелял с въздушна пушка по жена. Насочил я и срещу мъж, който се скрил зад вратата, но извършителят не успял да зареди пушката", разказа кметът Павел Павлов пред Нова тв.

По досъдебното производство са извършени действия по разследването - при претърсване и изземване от дома на обвиняемия били намерени въздушна пушка и два ножа,  разпитани са свидетели, назначени са експертизи.

57-годишния е задържан за срок до 72 часа.

