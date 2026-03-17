Вижте кои са кандидатите за депутати за 8-и МИР - Добрич

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 8-и МИР-Добрич.

От този регион ще бъдат избрани общо 6 депутати.

"Прогресивна България"

1. Румен Василев Мунтянов

2. Стоян Тонев Петров

3. Стелиян Стефанов Гандев

4. Алекбер Исмет Абил

5. Даниел Епифаниев Похомов

6. Веселин Павлинов Павлов

7. Руслан Маринов Стоянов

8. Добрин Начев Начев

9. Людмила Емилова Чакърова

10. Гьоксел Гюрсел Хюсеин

ГЕРБ - СДС

1. Деница Евгениева Сачева

2. Йордан Пламенов Иванов

3. Гергана Димитрова Добрева

4. Живко Николов Желязков

5. Ивайло Матеев Петев

6. Симеон Димитров Симеонов

7. Данаил Иванов Денчев

8. Христо Петров Христов

9. Тюркян Бейхан Хасан

10. Радослав Добрев Йорданов

ПП-ДБ

1. Свилен Петров Трифонов

2. Антон Йорданов Тонев

3. Милена Вълчева Желева-Керанова

4. Деан Иванов Дуков

5. Надежда Димитрова Иванова

6. Иван Красимиров Костадинов

7. Алиш Сали Хасан

8. Ганчо Красимиров Попов

9. Живко Андреев Жеков

10. Ивайло Николаев Мирчев

ДПС

1. Ертен Белгинова Анисова

2. Айхан Бейсим Апти

3. Вехлиджан Юсниева Ахмедова

4. Икбал Илков Мариянов

5. Люцкан Петров Малджиев

6. Джанан Исмаил Исеин

7. Адриан Николов Ялнъзов

8. Зоя Миткова Енчева-Самидин

9. Мая Георгиева Колева

10. Илхан Юсеин Мюстеджеб

"Възраждане"

1.Константина Венциславова Петрова

2. Марин Минков Попов

3. Живко Веселинов Димитров

4. Нурел Метинов Нуриев

5. Искрен Митков Събев

6. Красимир Донев Калчев

7. Георги Иванов Георгиев

8. Веселин Христов Митев

9. Димчо Димитров Димчев

10. Йордан Николов Йорданов

БСП - ОЛ

1. Сияна Атанасова Фудулова

2. Илия Димитров Илиев

3. Светлин Петров Колев

4. Виктор Иванов Йоцов

5. Веселина Славова Кулева

6. Мария Атанасова Кирякова

7. Антон Дочев Стоянов

8. Нели Красенова Димитрова

9. Симона Йорданова Йорданова

10. Иван Петров Костов

ИТН

1. Станислава Иванова Стефанова

2. Десислава Георгиева Жекова

3. Диана Илиева Далакманска

4. Стефан Йорданов Стефанов

5. Димитър Красимиров Иванов

6. Димитър Пеев Димитров

7. Стефан Иванов Костов

АПС

1. Хасан Гюнеров Хасанов

2. Ипек Керимова Исмаилова

3. Селин Сезгинова Исмаилова

4. Нурсевен Фаредин Адил

МЕЧ

1. Никола Валериев Тодоров

2. Валентин Пламенов Воденичаров

3. Илиян Тодоров Стоянов

4. Мария Иванова Драганова

5. Генко Славов Славов

6. Симона Мариянова Иванова

7. Жельо Пенев Върбанов

8. Ангел Георгиев Георгиев

"Величие"

1. Радомир Ангелов Райчев

2. Валентин Паскалев Славов

3. Георги Георгиев Георгиев

4. Михаела Бойчева Стоянова

5. Шенол Айрединов Ибрямов

6. Делян Стефанов Йорданов

7. Любомир Йорданов Лазаров

8. Павел Павлов Георгиев

9. Йордан Маринелов Стоянов

10. Живко Петров Жеков

„Народна партия Истината и само истината"

1. Димитричка Георгиева Мирчева

2. Недялка Мирчева Вълчева

3. Михаил Димитров Михалев

„Моя България"

1.Златина Войкова Ковчазлиева

„Съпротива"

1. Тодор Атанасов Кънев

2. Юри Михайлов Михайлов

3. Васил Добрев Василев

„Движение на непартийните кандидати"

1. Димитър Атанасов Димитров

2. Петранка Николова Стойчева

„Национално движение Непокорна България"

1. Боян Саркизов Саркизов

2. Гинка Великова Колева

3. Желчо Илиев Петров

„Нация"

1. Димитър Иванов Василев

2. Юлия Станчева Василева

„Сияние"

1. Нели Рускова Петрова

2. Атанас Иванов Дойчев

3. Веселин Славчев Казаков

„Пряка демокрация"

1. Иван Димитров Казаков

2. Светла Иванова Димитрова

3. Тодор Василев Василев

4. Белослава Лъчезарова Тодорова

„Глас народен"

1. Ивайло Красимиров Костов

2. Десислава Иванова Иванова

3. Николай Колев Диков

4. Валери Йорданов Ангелов

„Синя България"

1. Петър Станчев Кирилов

2. Деян Сашев Линковски

3. Калина Лъчезарова Джуджева

4. Кристина Йорданова Сунгарска

5. Милен Петров Куманов

6. Диана Стоянова Славова

7. Калинка Николова Димитрова

8. Валентин Георгиев Горев

„България може"

1. Мирослав Михайлов Костадинов

2. Радослав Ангелов Тухчиев

3. Иван Владимиров Илиев

„Трети март"

1. Иван Маринов Пасев

2. Георги Колев Георгиев

3. Захари Валентинов Пасев

4. Иван Кирилов Йорданов

5. Атанас Тодоров Атанасов

6. Валерий Илиев Иванов

7. Паско Иванов Анков

8. Иван Еленков Асенов

„Антикорупционен блок"

1. Елена Петкова Вутова

2. Албена Симеонова Върбанова

3. Бисер Николаев Бонев

4. Йовка Ивелинова Пенчева

5. Станислава Ивелинова Пенчева

6. Жулиета Сергеевна Драганова

7. Албена Стоянова Ангелова

8. Мариан Дончев Симеонов

9. Христина Стоянова Христова

„Партия на зелените"

1. Бранимир Мичев Мичев

2. Росалина Бориславова Даскалова-Шопова

3. Димитър Иванов Стоянов

4. Ирена Николова Василева

5. Ивайло Иванов Захариев

6. Димитър Костов Славов

7. Борислав Атанасов Даскалов