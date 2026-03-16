Почина бившият декан на Геолого-географския факултет на СУ проф. д-р Марин Иванов



Почина проф. д-р Марин Иванов, декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" в периода 2011–2015 г., съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Поклонението ще се състои на 17 март от 11:30 часа в ритуалната зала на Централните софийски гробища, а погребението ще бъде от 13:30 часа в гробищен парк „Бакърена фабрика".

Проф. Марин Иванов е роден през 1955 г. в Девин. Научната му дейност е свързана с палеонтологията и стратиграфията, със специален фокус върху кредните седименти и амонитната фауна в Средиземноморската област и на територията на България. Неговите изследвания имат принос за развитието на биостратиграфията, секвентната и събитийната стратиграфия. Значителна част от научните му разработки са посветени на стратиграфското разчленяване на кредните отложения в Северна България, Предбалкана и Средногорието, както и на изследването на ключови стратиграфски граници като валанжин, хотерив, барем и апт.

Като ръководител на множество научни проекти в Софийския университет той развива комплексен подход, съчетаващ палеонтологични, палиноложки и геохимични данни, което позволява реконструкция на древните морски среди и геоложката еволюция на региона. Научните му публикации и проекти допринасят за по-прецизна корелация на кредните стратиграфски последователности в Югоизточна Европа и имат значение както за фундаменталната геология, така и за регионалните геоложки изследвания. Проф. Марин Иванов е сред българските изследователи на Антарктика.