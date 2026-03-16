Спипаха петима с мотори, карали незаконно в Национален парк „Централен Балкан"

Петима нарушители на режима са установени в защитената територия на Национален парк „Централен Балкан", съобщиха от Дирекция „Национален парк Централен Балкан".

На 15 март в района на местността „Букова могила", в обхвата на парков участък „Троян", служители на Дирекция „Национален парк Централен Балкан" са провели специализирана акция за контрол върху спазването на режима в защитената територия, след като неколкократно са наблюдавали следи от нерегламентирано навлизане в Националния парк, посочва БТА.

В хода на акцията са установени петима нарушители, които са се придвижвали с мотоциклети по път, забранен за движение на моторни превозни средства, съгласно разпоредбите на Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан".

След предприети действия от страна на парковата охрана двама от водачите са задържани на място. Останалите трима са успели да напуснат района преди установяването им. На нарушителите са съставени Актове за установяване на административно нарушение.

Движението на мотоциклети и други моторни превозни средства извън позволените пътища със свободен достъп представлява сериозна заплаха за природните местообитания, дивата природа и спокойствието на посетителите, подчертават от парковата дирекция. Оттам напомнят на посетителите, че спазването на установените правила е от ключово значение за съхраняването на природата на парка.

БТА припомня, че със заповед на директора на парковата дирекция е въведена и забрана за движение на всички видове моторни превозни средства по пътя от Троянския проход до хижа „Дерменка" до 15 май.