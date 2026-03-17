Вижте кои са кандидатите за депутати за 16-и МИР - Пловдив-град

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 16-и МИР-Пловдив-град.

От този регион ще бъдат избрани общо 12 депутати.

"Прогресивна България"

1. Владимир Милчев Николов

2. Катя Христова Стайкова

3. Петър Илиев Тодоров

4. Стефан Свиленов Свиленов

5. Даниела Николова Николова - Кършева

6. Нели Делкова Карабахчиева

7. Христо Симеонов Симеонов

8. Петър Юрий Денчев

9. Боян Веселинов Стойков

10. Милена Николаева Христова

11. Петя Борисова Райчева

12. Веселина Василева Карапеева

13. Тома Христов Цилев

14. Георги Христов Костов

15. Теодора Мариянова Иларионова-Вълева

16. Ивайло Николаев Сираков

17. Сийка Иванова Димчева

18. Иван Бонев Шиков

19. Елена Николаева Кантарева – Дечева

20. Светослав Георгиев Георгиев

21. Ерай Ервин Каймакам

22. Веселин Добромиров Димитров

23. Иван Филипов Кляшев

24. Илия Любенов Гатев

ГЕРБ-СДС

1. Бойко Методиев Борисов

2. Георги Валентинов Георгиев

3. Красимир Бориславов Терзиев

4. Петя Тенева Петкова

5. Даниела Кирилова Дженева

6. Ангел Иванов Славов

7. Александьр Димитров Радев

8. Емил Георгиев Русинов

9. Георги Стефанов Калайджиев

10. Петър Георгиев Троянов

11. Тони Танева Симидчиева

12. Мирослав Тенев Тенев

13. Десислава Красимирова Георгиева

14. Валерия Тодорова Славова

15. Елена Петрова Тотолакова-Пашова

16. Георги Красимиров Георгиев

17. Иван Димитров Рашев

18. Кирил Георгиев Брандийски

19. Михаил Мирославов Пунов

20. Цветан Златков Стефанов

21. Антония Христова Янева

22. Латинка Мирославова Димитрова

23. Теодора Христова Златева

24. Милена Виткова Арсова

ПП-ДБ

Асен Васков Василев Манол Костадинов Пейков Стою Теодоров Стоев Владислав Панчев Панев Тодор Атанасов Токов Ангел Николаев Първановски Екатерина Христова Костова-Попова Чило Людмилов Попов Радка Димитрова Славчева Росен Пламенов Иванов Петър Жечев Радевски Веселина Стефанова Александрова Велислав Величков Величков Георги Веселинов Иванов Николай Георгиев Георгиев Донка Вескова Дойчева-Попова Анита Илиева Паскалева Теодора Светославова Зъмчева Спас Георгиев Кунов Валентин Василев Иванов Михаил Сергеев Гилин Йоно Денев Чепилски Станимир Емилов Тончев Веселка Петрова Христамян

ДПС

1. Стефка Георгиева Костадинова-Попвасилева

2. Мехмед Юмер Атаман

3. Али Мустафа Байрам

4. Недялко Петков Петков

5. Ахмед Юсеин Пехливан

6. Христо Неделчев Христов

7. Тунай Сюлейманов Хюсеинов

8. Десислава Христова Христозова

9. Джелил Гюрселев Алиев

10. Веселин Александров Василев

11. Юмит Халил Расим

12. Денис Супхи Хасан

13. Рангел Щерев Атанасов

14. Калин Веселинов Брезелиев

15. Октай Шабан Чалъшкан

16. Росица Славчева Каварджиева

17. Чавдар Петров Здравчев

18. Владислав Цветанов Велев

19. Мирослав Алексеев Каменов

20. Ренета Антонова Илиева

21. Мариела Василева Тупарова

22. Мелисса Недялкова Христова

23. Иса Салихов Делиимамов

24. Владимир Гинев Вълков

"Възраждане"

1. Ангел Жеков Георгиев

2. Емил Янков Янков

3. Радослав Живков Димитров

4. Чавдар Ангелов Земярски

5. Божидар Мирославов Манджуков

6. Михаела Красимирова Берова – Зекова

7. Светлана Ангелова Кръстева

8. Стефан Димитров Ватралев

9. Пенка Георгиева Дайлийска

10. Мирослав Благовестов Маринов

11. Георги Димитров Димитров

12. Лиляна Руменова Ананиева

13. Стоян Иванов Кацаров

14. Благовест Георгиев Вакрилов

15. Венета Колева Стоянова

16. Добромир Димов Ганчев

17. Стефан Иванов Узунов

18. Борислав Георгиев Кутев

19. Николай Илиев Богданов

20. Мартина Йорданова Лилова

21. Владимир Тодоров Вълков

22. Станка Среброва Андреева

23. Миглена Яворова Томова

24. Красим Симеонов Николов

БСП-ОЛ

1. Татяна Дончева Тотева

2. Цветан Атанасов Коцев

3. Стамен Тенев Делинов

4. Николай Антонов Маринов

5. Ердуан Фарис Файтин

6. Мими Михайлова Тошева - Мазнева

7. Стоилин Ваклинов Генуров

8. Пламен Валериев Назаров

9. Мирослав Анриев Владов

10. Йовка Божидарова Златева

11. Румен Груев Григоров

12. Темелко Иванов Темелков

13. Александър Петров Трендафилов

14. Данаил Валериев Георгиев

15. Стефан Иванов Методиев

16. Боряна Стефанова Петкова

17. Николай Кунев Колев

18. Марчо Митков Апостолов

19. Иванка Иванова Евстатиева

20. Иван Владимиров Владимиров

21. Георги Костадинов Илчев

22. Калин Иванов Милчев

ИТН

1. Станислав Светозаров Балабанов

2. Танер Кадир Тюркоглу

3. Димитър Добромиров Спасов

4. Красимир Иванов Иванов

5. Маргарита Димитрова Ляскова

6. Александър Иванов Илиев

7. Мариян Любомиров Апостолов

8. Виктор Любомиров Любомиров

9. Веселин Михайлов Щерионов

10. Стефан Димитров Станков

11. Асен Севдалинов Асенов

12. Росина Тодорова Дойчевска

13. Захари Михайлов Захариев

14. Христин Димитров Димитров

АПС

1. Яшар Смаил Асан

2. Ахмед Октай Ахмед

3. Румен Сали Ибрям

4. Ангел Илиев Ангелов

5. Алекс - Саби Шабтай Леви

6. Атанас Петров Янев

7. Юмер Енвер Ахмедов

8. Цветан Андонов Салтъков

МЕЧ

1. Радостин Петев Василев

2. Александър Велиславов Тодоров

3. Светослав Жоров Лавчиев

4. Трифон Любомиров Филипов

5. Гергана Димитрова Милева

6. Димитър Рангелов Костов

7. Васил Костадинов Трендафилов

8. Славчо Георгиев Ганчев

9. Матей Стефанов Абаджиев

10. Димитър Данчев Данев

11. Добромира Петева Георгиева

12. Станимир Асенов Бозуков

13. Ангел Трайков Божков

"Величие"

Мария Димова Илиева Димитър Николаев Баберков Костадин Илиев Хаджийски Куман Вълков Топчийски Иван Росенов Трендафилов Славейка Минкова Кадънкова-Джугаланова Николета Красимирова Стойкова Стефан Пламенов Минков Пенка Запрянова Пенева Димитър Марков Димитров Ивелина Димитрова Цавкова Васил Димитров Василев Венцислав Стоянов Тороманов

"Моя България"

Ивайло Дражев Атанасов Лъчезар Аспарухов Аврамов

"Народна партия "Истината и само истината"

1. Атанас Георгиев Танев

2. Теодора Стефанова Славова

"Глас Народен"

1. Красимир Владимиров Куцаров

2. Йордан Иванов Атанасов

3. Стоян Сашов Кръстанов

4. Драгомир Александров Стоянов

„Съпротива"

1. Чавдар Демиров Борачев

2. Тодор Атанасов Кънев

3. Величка Неделчова Георгирева

4. Георги Рачев Рачев

"Движение на непартийните кандидати"

1. Николай Славчев Серафимов

2. Огнян Борисов Боюклиев

"Нация"

1. Кирил Владимиров Гумнеров

2. Рени Иванчова Христова

"Национално движение Непокорна България"

1. Калоян Емилов Методиев

2. Врам Завен Чифчиян

3. Милка Атанасова Янкова

4. Георги Едуард Мелоян

5. Светлана Иванова Юрукова

6. Емануела Едуард Мелоян

7. Ангел Петров Банчев

8. Росица Красимирова Демирова

9. Ана Светославова Ангелова

"Сияние"

1. Мартин Николаев Иванов

2. Памела Георгиева Великова

3. Атанаска Тодорова Бакалова

4. Владимир Спиров Костов

5. Михаил Костадинов Влахов

6. Надежда Косева Йорданова-Рамдан

7. Бойчо Александров Шаламанов

8. Щерю Йорданов Гълъбов

"България може"

1. Теодор Кирилов Димокенчев

2. Васил Стойнов Василев

3. Янко Иванов Карапаунов

4. Костадин Красимиров Чилингиров

5. Божийка Кръстева Василева

6. Александър Константинов Гавраилов

7. Елена Иванова Карапаунова

8. Тома Чавдаров Томов

9. Цветан Луков Цоков

"Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1. Валентин Симеонов Симов

2. Павел Няголов Камбуров

3. Антон Людмилов Милчов

"Синя България"

1. Никола Симеонов Янков

2. Пенка Иванова Деведжиева

3. Пею Дженев Караколев

4. Николай Георгиев Ганев

5. Ивайло Спасов Спасов

6. Галина Петкова Карауланова

7. Евгени Коцев Костенаров

8. Цветонина Живкова Закова

9. Йордан Милков Бакалов

10. Антон Събев Крушовалиев

11. Стоян Илиев Илиев

12. Роза Димитрова Хаджиева

13. Десислава Илиева Атанасова-Чомакова

14. Венера Михайлова Анастасова

15. Бойка Петрова Дамянова

16. Георги Василев Ташев

17. Манол Иванов Чакъров

"Трети март"

Калин Емануилов Батаклиев Виктория Иванова Райкова Станислав Николаев Колев Андон Красимиров Великов

"Пряка демокрация"

Живко Петров Стоев Мария Михайлова Феркова Антоанета Стефанова Джельова Дамян Христов Искрев Елиана Руменова Гендурова Атанас Тодоров Гарфалски

"Антикорупционен блок"