Вижте кои са кандидатите за депутати за 17-и МИР - Пловдив-област

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 17-и МИР-Пловдив-област.

От този регион ще бъдат избрани общо 11 депутати.

"Прогресивна България"

1. Ген. Иван Тодоров Лалов

2. Йордан Йовчев Йовчев

3. Галин Неделчев Дурев

4. Димитър Балев Балев

5. Петър Василев Янков

6. Павлина Ангелова Ковачева

7. Атанас Стефанов Калчев

8. Стефан Иванов Цанков

9. Иван Запрянов Мавродиев

10. Рангел Георгиев Матански

11. Димитър Иванов Иванов

12. Албена Черкезова Костадинова

13. Люба Георгиева Кирева

14. Владислава Илиева Казакова

15. Джунейт Рефик Яшар

16. Костадин Георгиев Апостолов

17. Румен Димитров Пергелов

18. Елена Василева Пашикова

19. Стоянка Георгиева Вълчева

20. Рангел Тодоров Николов

21. Борислав Иванов Еленов

22. Ангел Георгиев Ковачев

ГЕРБ-СДС

1. Цвета Вълчева Караянчева

2. Младен Николов Шишков

3. Йордан Стоянов Кръстанов

4. Аспарух Емилов Атанасов

5. Божидар Павлов Бакалов

6. Енислав Стоянов Велков

7. Александър Бисеров Иванов

8. Весела Иванова Тошкова

9. Димитър Пламенов Спасов

10. Паолина Василева Аврамова

11. Мирослав Петров Николаков

12. Иван Николов Петков

13. Росица Димитрова Бакова

14. Станьо Христов Синекцийски

15. Кристиян Владимиров Йосифов

16. Петър Димитров Матрев

17. Ивайло Стефанов Сираков

18. Наталия Стоянова Некезова

19. Янка Атанасова Котева

20. Стоян Михайлов Топалов

21. Даниела Цвяткова Димитрова-Славовска

22. Кристина Ивова Атанасова

ПП-ДБ

Йордан Яворов Иванов Георги Иванов Гюлев Антония Тодорова Добрева Сотир Янков Кафалов Константин Петков Смиленов Красимир Петров Даскалов Деница Иванова Георгиева Иван Георгиев Ангелов Борислав Красимиров Русев Никола Димитров Мандев Йордан Антонов Джамбазов Петър Здравков Брайков Атанас Валериев Велчев Станимир Емилов Тончев Владимир Бонов Славенски Петър Иванов Терзийски Георги Генчев Перпелиев Георги Веселинов Иванов Радка Димитрова Славчева Тодор Атанасов Токов Цанко Тодоров Петрунов

ДПС

1. Байрам Юзкан Байрам

2. Станислав Димитров Анастасов

3. Юксел Руфат Расим

4. Али Назиф Моллахалил

5. Нуретин Айнур Тасим

6. Чавдар Петров Здравчев

7. Зейджан Шабан Карахалил

8. Анка Веселинова Костова

9. Силвия Видолова Дечева

10. Тамер Ферад Ариф

11. Владислав Цветанов Велев

12. Ахмед Юсеин Пехливан

13. Дуйгу Расим Шабанова

14. Руждие Халим Халим

15. Фаик Ахмедов Чаушев

16. Ахмед Ангелов Юруков

17. Ахмад Луай Мохамед Рифат Ал-Юсеф

18. Денис Супхи Хасан

19. Недялко Петков Петков

20. Ердем Айдънов Моллахалилов

21. Сафет Халилов Карагеренов

22. Шенол Неджиб Ахмедов

"Възраждане"

1. Кръстьо Стоянов Врачев

2. Димитър Валентинов Гюрев

3. Чавдар Ангелов Земярски

4. Щелиян Георгиев Димитров

5. Румяна Иванова Иванова

6. Георги Янков Самаров

7. Пенка Георгиева Дайлийска

8. Ангелина Тодорова Русинова

9. Тодор Красимиров Георгиев

10. Стефан Петров Бечев

11. Костадин Насков Кузмов

12. Деян Милков Гидиков

13. Веселин Михайлов Пушкаров

14. Петя Павлова Кирова

МЕЧ

1. Красимир Димчев Дончев

2. Красимир Благоев Манев

3. Марчело Иванов Вълков

4. Борислав Атанасов Георгиев

5. Марин Георгиев Поповски

6. Димитър Данчев Данев

7. Кольо Вълков Шопов

8. Стефан Петков Жулев

9. Марин Костадинов Василев

10. Веселина Стефанова Ангелова

11. Иван Василев Трифонов

12. Дишко Славчев Дишков

13. Кирил Венциславов Маджаров

БСП-ОЛ

1. Атанас Димитров Телчаров

2. Николай Георгиев Гачев

3. Ралица Костадинова Сатанска

4. Иван Димитров Гюров

5. Петър Минчев Калпошанов

6. Маринела Тодорова Стоянова

7. Делян Иванов Караславов

8. Здравко Данаилов Данаилов

9. Милко Генов Сарафов

10. Стефан Иванов Методиев

11. Енко Георгиев Найденов

12. Стойчо Малинов Томов

13. Кръстю Иванов Кодошев

14. Радослав Павлов Мишин

15. Румен Данаилов Сипков

16. Любомир Иванов Славков

17. Радослав Васков Тачев

18. Никола Янков Тодоров

19. Иван Александров Кузмов

20. Гергана Николаева Маринчешка

21. Теменуга Йорданова Йорданова

22. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова

ИТН

1. Тoшко Йорданов Хаджитодоров

2. Драгомир Стефанов Петров

3. Димитър Симеонов Хайдърски

4. Христин Димитров Димитров

5. Димитър Добромиров Спасов

6. Захари Михайлов Захариев

7. Иван Ценков Соколарски

8. Росина Тодорова Дойчевска

9. Стоянка Атанасова Матанска

10. Боян Илиев Чалъков

11. Николай Христов Димитров

12. Александър Иванов Илиев

13. Стефан Димитров Станков

"Величие"

Димитър Николаев Баберков Куман Вълков Топчийски Димитър Марков Димитров Васил Димитров Василев Кольо Танев Стоянов Пенка Запрянова Пенева Венцислав Стоянов Тороманов Ивелина Димитрова Цавкова Иван Росенов Трендафилов Стефан Пламенов Минков Славейка Минкова Кадънкова-Джугаланова

АПС

1. Ферди Емел Кадир

2. Джемил Ахмед Караали

3. Сезгин Ариф Мехмед

4. Бирджан Ерджан Алимолла

5. Бехие Орхан Узун

6. Рафет Азис Алиев

7. Емел Педри Мурад

8. Ремзие Реджеб Аптула

9. Атанас Иванов Василев

10. Илдърай Кязим Мустафа

11. Сабри Халилов Кърмаджиев

12. Нургюл Реджеб Юсуф

13. Христо Иванов Асенов

14. Ердинч Рамадан Мехмед

15. Сами Емин Сами

16. Димитър Емилов Парунев

17. Ирфан Алиев Кърмаджиев

18. Седат Наит Латиф

19. Илхан Расим Юмер

20. Ахмед Мустафа Палаз

21. Смаил Ахмед Мустафа

22. Селим Айнур Емин

"Моя България"

Марияна Ангелова Янева Начо Димов Радев

"Народна партия истината и само истината"

1. Атанас Георгиев Танев

2. Михаил Димитров Михалев

"Глас народен"

1. Стоян Сашов Кръстанов

2. Йордан Иванов Атанасов

3. Драгомир Александров Стоянов

4. Красимир Владимиров Куцаров

"Съпротива"

1. Чавдар Демиров Борачев

2. Красимир Марков Йончевски

3. Георги Божидаров Дамев

4. Стефан Петров Какъмъков

"Нация"

1. Антон Костов Дабевски

2. Васил Георгиев Василев

"Национално движение Непокорна България"

1. Калина Николаева Александрова

2. Врам Завен Чифчиян

3. Димитър Георгиев Георгиев

4. Иван Петров Лилов

5. Ана Светославова Ангелова

6. Нели Кирилова Димитрова

7. Марина Иванова Белберова

"Движение на непартийните кандидати"

1. Иванка Асенова Кабакчиева

2. Любомир Стоянов Николов

3. Вера Петрова Дукова

"Сияние"

1. Атанаска Тодорова Бакалова

2. Пеню Витанов Пенев

3. Денис Игоревич Гробов

4. Радослав Емилов Тодоров

5. Михаил Костадинов Влахов

6. Надежда Косева Йорданова-Рамдан

"България може"

1. Васил Стойнов Василев

2. Божийка Кръстева Василева

3. Елена Иванова Карапаунова

4. Костадин Красимиров Чилингиров

5. Александър Константинов Гавраилов

"Синя България"

1. Борис Янков Ячев

2. Костадин Николов Дамянов

3. Йордан Милков Бакалов

4. Александър Андонов Андонов

5. Галина Петкова Карауланова

6. Манол Иванов Чакъров

7. Евгений Аргиров Караиванов

8. Евгени Коцев Костенаров

9. Андон Боянов Андонов

10. Антоанета Георгиева Ковачева-Анастасова

11. Димитрийка Петкова Лалова

12. Пею Дженев Караколев

13. Пенка Иванова Деведжиева

14. Костадин Атанасов Шопов

15. Георги Василев Ташев

16. Лалка Неделчева Димитрова

17. Георги Фотев Белев

"Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1. Михаил Емилов Груев

2. Георги Петров Петров

3. Евтим Георгиев Лозанов

"Трети март"

Андон Красимиров Великов Байрям Шабанали Иляз

"Пряка демокрация"

Мария Михайлова Феркова Георги Богоев Богоев Никола Петров Кайряков

"Антикорупционен блок"