Вижте кои са кандидатите за депутати в 13-и МИР - Пазарджик

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 13-и МИР-Пазарджик.

От този регион ще бъдат избрани общо 8 депутати.





"Прогресивна България"

1. Гълъб Спасов Донев

2. Георги Светломиров Петров

3. Пламен Дойчев Тодев

4. Милен Колев Трифонов

5. Васил Тодоров Филев

6. Васка Александрова Милушева

7. Станислав Николов Хаджиев

8. Гергана Страхилова Божкова

9. Цветан Стоянов Гугалов

10. Георги Здравков Илов

11. Петър Атанасов Бошев

12. Александър Николов Чалъков

13. Пенка Атанасова Минева

14. Михаил Николаев Пандев

15. Десислава Петрова Ангелова

16. Борислав Венциславов Богословов

ГЕРБ-СДС

1. Стефан Неделчев Мирев

2. Дафинка Аспарухова Семерджиева

3. Валери Стефанов Вълков

4. Борис Александров Владов

5. Антони Христосков Върбев

6. Николай Георгиев Ангелов

7. Малина Георгиева Консулова-Златева

8. Веселина Господинова Милкова

9. Илиян Красимиров Траянов

10. Йордан Кирилов Кожухаров

11. Илия Николов Минчев

12. Елена Иванова Абаджиева

13. Мая Георгиева Филипова

14. Илия Георгиев Иванов

15. Спас Илинов Гочев

16. Красимира Спасова Пейчева

ПП-ДБ

1. Ивайло Валентинов Шотев

2. Павел Николаев Хрисков

3. Никола Цветанов Голомеев

4. Петя Стоянова Стоянова-Иванова

5. Виктория Сергеева Вачева

6. Костадин Атанасов Шишков

7. Пламен Владимиров Кузмов

8. Елена Валериева Петракиева

9. Малина Димитрова Димова

10. Ибрахим Ахмед Толупов

11. Василена Димитрова Загорска

12. Власаки Стоянов Шангов

13. Константин Петков Смиленов

14. Дяко Младенов Куюмджиев

15. Радослав Борисов Костадинов

16. Вера Петрова Кръстева

ДПС

1. Искра Димитрова Михайлова-Копарова

2. Небие Исмет Църенска

3. Юмер Мустафа Хамза

4. Осман Акчай Мурадов

5. Мустафа Фейзи Алиш

6. Искра Орлинова Люгова

7. Петко Валентинов Проданов

8. Петя Иванова Цветкова

9. Айредин Мустафа Еюпов

10. Исмаил Мехмед Моллов

11. Спас Христинов Николов

12. Мехмед Мустафа Бандьо

13. Алиш Муса Алендар

14. Наим Хъкмет Идриз

15. Светлан Илиянов Бабечки

16. Мариела Василева Тупарова

"Възраждане"

1. Стоян Николов Таслаков

2. Иван Русинов Маринов

3. Лазарин Панев Николчев

4. Николай Любомиров Стаменов

5. Мартина Петьова Темелкова

6. Момчил Емилиянов Хаджиев

7. Цвятко Константинов Стефанов

8. Атанас Иванов Атанасов

9. Тервел Рангелов Пейков

10. Павел Борисов Александров

11. Мария Георгиева Джуркова - Пискюлева

12. Елена Георгиева Маджарова

13. Росица Димитрова Везева

14. Спас Живков Бараков

15. Ася Павлова Фиткина - Спасова

16. Атанас Николов Николов

БСП-ОЛ

1. Петя Николаева Цанкова

2. Гергана Василева Ичева

3. Гълъбина Георгиева Карамитрева

4. Милена Лазарова Гълъбинова

5. Нина Иванова Димова

6. Атанас Иванов Касапо

7. Калин Стоянов Камбуров

8. Димитрия Методиева Тошкина

9. Любомир Иванов Славков

10. Олга Славова Михайлова

11. Симеон Георгиев Комсалов

12. Стефан Цветано Шопов

13. Мария Красимирова Батаклиева

14. Методи Линков Банцов

15. Галина Василева Василева

16. Борислав Костадинов Джонев

ИТН

1. Димитър Стоянов Гърдев

2. Тинко Василев Василев

3. Димитър Илиев Данчев

4. Галина Димитрова Пенчева

5. Яна Венциславова Йотова

6. Илиян Георгиев Йовчев

7. Антон Симеонов Спасов

8. Евгений Евгениев Николов

9. Венцислав Хараланов Табаков

10. Николай Кирилов Куленски

11. Крум Иванов Иванов

АПС

1. Хайри Реджебов Садъков

2. Халил Айдън Коджаали

3. Мехмед Айдън Байрам

4. Реджеб Йълмаз Хаджирюстем

5. Емин Руфат Мустафа

6. Ачо Киров Йорданов

МЕЧ

1. Росен Красимиров Иванов

2. Красимир Атанасов Костов

3. Спас Стоянов Кънев

4. Георги Йорданов Михайлов

5. Костадин Иванов Цанков

6. Борислав Кръстев Владов

7. Иванка Маринова Свиленова

8. Цветана Илиева Дивитлиева

"Величие"

1. Йордан Атанасов Мицикулев

2. Радослав Неделчев Радулов

3. Петя Петрова Стаменова

4. Стефан Венков Кълвачев

5. Стефан Людмилов Боянов

6. Крум Илиев Николов

7. Ангел Петров Латев

8. Снежана Иванова Цвяткова

9. Костадин Сашков Ненов

10. Росица Тодорова Пенева

11. Назар Сахак Агопян

12. Николай Костадинов Костадинов

13. Спас Тодоров Бояджиев

14. Атанас Христов Терзиев

15. Кирил Стоилов Йочев

16. Илия Петров Манолев

„Национално движение Непокорна България"

1. Детелина Петрова Стоянова

2. Даниела Стихомирова Даскалова

3. Елена Георгиева Йосифова

„Сияние"

1. Пеню Витанов Пенев

2. Денис Игоревич Гробов

3. Георги Димитров Русков

4. Никола Мирославов Лалев

"Антикорупционен блок"

1. Стоян Димитров Стоянов

2. Костадин Стефанов Деянов

3. Георги Иванов Георгиев

4. Димитър Йорданов Георгиев

5. Красимир Василев Кръстанов

6. Васви Асанов Сахатчиев

„Съпротива"

1. Иванка Бориславова Трайкова

2. Георги Божидаров Дамев

"България може"

1. Иван Стойчев Димитров

2. Иван Спасов Караджов

3. Анета Атанасова Кечева

4. Иван Костадинов Георгиев

5. Петър Георгиев Тинков

6. Красимир Николаев Георгиев

„Народна партия Истината и само истината"

1. Боян Веселинов Панайотов

2. Станимира Цанкова Златкова

3. Петър Генов Генов

"Синя България"

1. Малин Стоилов Комсийски

2. Димитрина Георгиева Александрова

3. Стоян Владимиров Владов

4. Ивайло Спасов Спасов

„Моя България"

1. Християна Любомирова Вълканова

"Трети март"

1. Калин Емануилов Батаклиев

2. Виктория Иванова Райкова

"Партия на зелените"

1. Петър Сашов Лазаров

2. Методи Васков Петков

"Пряка демокрация"

1. Любка Иванова Тодорова

2. Ирина Илиева Влахова

3. Тодор Георгиев Събев

4. Илона Иванова Попковачева

„Нация"

1. Илиян Иванов Пеевски

2. Христо Ангелов Петров

„Движение на непартийните кандидати"

1. Росен Пламенов Миленов

2. Катя Славчова Гаралова

3. Петър Лазаров Вълчев

„Глас народен"

1. Добромир Славейков Йорданов

2. Пресиян Димитров Иванов