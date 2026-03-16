Георги Гатевски е новият директор на Районното в Карлово

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев главен инспектор Георги Гатевски застава начело на Районното управление в Карлово, съобщиха от МВР. Днес той беше официално представен пред колегите си от директора на ОД на МВР - Пловдив ст. комисар Васил Костадинов.

Георги Гатевски е роден през 1981 г. в Карлово. Притежава диплома за завършена магистратура по специалност "Икономика на отбраната и сигурността" в Университета за национално и световно стопанство. Цялата му кариера в системата на МВР преминава в редиците на районното управление в подбалканския град. През 2003 г. започва като полицай, а след това заема различни изпълнителски длъжности по линия на охранителна и криминална полиция. В началото на 2019 г. става началник на група "Патрулно-постова дейност", а няколко месеца по-късно - и на сектор "Охранителна полиция", който оглавява до настоящото преназначаване.

За постигнати високи резултати в работата си гл. инспектор Гатевски е награждаван многократно от ръководството на МВР и областната дирекция.