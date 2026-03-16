Задържаха двама домашни насилници в Шумен

Мъж на 31 години от Шумен е задържан за нанесена лека телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Около 21:30 часа на 14 март той е удрял с ръце в главата 29-годишна жена от Шумен, с която живеел на семейни начала. Малко по-късно служители на реда са го задържали в полицейското управление в града.

Малко след 20 часа на същия ден е задържан и 38-годишен мъж от Шумен, след като е нарушил заповед за защита от домашно насилие. Той е посетил частен имот в село Ружица и е отправял обидни думи към 30-годишна жена. Малко по-късно мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

По двата случая са образувани бързи производство.

Преди дни полицаи задържаха 25-годишен мъж от шуменското село Средня за домашно насилие. На територията на Районното полицейско управление в Шумен се отчитат 18 процента ръст на регистрираните случаи на домашно насилие през миналата година – 81, спрямо 66 за 2024 г, посочва БТА .