100 нови автобуса на метан тръгват поетапно в Пловдив, първите 50 вече се движат

Скъсяваме в събота и неделя разписанията от 40 на 20 минути, макар в почивните дни да няма пътници, заяви Петко Ангелов

До края на седмицата общо 100 новодоставени автобуса на метан ще тръгнат по линиите в Пловдив. Това е в отговор на исканията на общината и на пътниците, обяви превозвачът Петко Ангелов. Возилата са доставени за новата обществена поръчка, която е за 10 години и макар да няма още подписан договор, част от тези рейсове вече обслужват част от линиите.

"Правим всичко възможно да удовлетворим исканията на пътниците", коментира Ангелов, който е един от транспортните лидери у нас.

Още днес по маршрутите 1,7, 22, 66, 27, 20 и 26 тръгнаха нови рейсове. Те са от най-висок екологичен клас Евро 6+ и карат на метан. Всеки от тях е с дължина 13 метра, със 105 седящи и правостоящи места, оборудвани са с камери вътре, Wi-Fi и климатици.

"Инвестицията е 10 млн. евро, а автобусите са "Скания" и "Соларис", обясни Ангелов.

Той допълни, че в събота е имал среща с кмета Костадин Димитров, която е продължила 2 часа. На нея са говорили как да бъде подобрено обслужването на пътниците. "Разбрахме какви са изискванията към нас като превозвачи и към общината. Разделихме ги на две. Не е работа на превозвача да направи информационните табла по спирките работещи, нито пък да пусне приложение, което да показва на телефоните кога ще пристигне даден автобус. Това е ангажимент на общината", обясни Ангелов.

Неговите задължения са да намали престоя на автобусите и в събота и неделя вместо на 40 минути да минават на 20. "Макар в почивните дни да няма пътници, ще го направим", увери Ангелов. А рейсовете, чиито разписания са през 20 минути щели да бъдат скъсени на 12.

"Вечер до 23 часа ще има автобуси в централната градска част, които да обират пътниците и да ги превозват до кварталите. В момента се изготвят графиците, които трябва да бъдат одобрени от общинския съвет", поясни превозвачът.

Той увери, че е договорил над 100 шофьори от чужбина, тъй като работната ръка у нас е дефицитна.

"Разполагаме с 300 автобуса и не е вярно, че в Пловдив няма градски транспорт", категоричен е Ангелов.

Според него държавата трябва да компенсира превозвачите заради скока на горивата. По думите му над 500 000 литра нафта се изразходва на месец.