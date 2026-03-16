100 нови автобуса на метан тръгват поетапно в Пловдив, първите 50 вече се движат

24 часа Пловдив онлайн

Новите автобуси от марката "Скания" чакат да тръгнат по пловдивските линии. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Скъсяваме в събота и неделя разписанията от 40 на 20 минути, макар в почивните дни да няма пътници, заяви Петко Ангелов

До края на седмицата общо 100 новодоставени автобуса на метан ще тръгнат по линиите в Пловдив. Това е в отговор на исканията на общината и на пътниците, обяви превозвачът Петко Ангелов. Возилата са доставени за новата обществена поръчка, която е за 10 години и макар да няма още подписан договор, част от тези рейсове вече обслужват част от линиите.

"Правим всичко възможно да удовлетворим исканията на пътниците", коментира Ангелов, който е един от транспортните лидери у нас.

Още днес по маршрутите 1,7, 22, 66, 27, 20 и 26 тръгнаха нови рейсове. Те са от най-висок екологичен клас Евро 6+ и карат на метан. Всеки от тях е с дължина 13 метра, със 105 седящи и правостоящи места, оборудвани са с камери вътре, Wi-Fi и климатици.

"Инвестицията е 10 млн. евро, а автобусите са "Скания" и "Соларис", обясни Ангелов.

Той допълни, че в събота е имал среща с кмета Костадин Димитров, която е продължила 2 часа. На нея са говорили как да бъде подобрено обслужването на пътниците. "Разбрахме какви са изискванията към нас като превозвачи и към общината. Разделихме ги на две. Не е работа на превозвача да направи информационните табла по спирките работещи, нито пък да пусне приложение, което да показва на телефоните кога ще пристигне даден автобус. Това е ангажимент на общината", обясни Ангелов.

Неговите задължения са да намали престоя на автобусите и в събота и неделя вместо на 40 минути да минават на 20. "Макар в почивните дни да няма пътници, ще го направим", увери Ангелов. А рейсовете, чиито разписания са през 20 минути щели да бъдат скъсени на 12.

"Вечер до 23 часа ще има автобуси в централната градска част, които да обират пътниците и да ги превозват до кварталите. В момента се изготвят графиците, които трябва да бъдат одобрени от общинския съвет", поясни превозвачът.

Той увери, че е договорил над 100 шофьори от чужбина, тъй като работната ръка у нас е дефицитна.

"Разполагаме с 300 автобуса и не е вярно, че в Пловдив няма градски транспорт", категоричен е Ангелов.

Според него държавата трябва да компенсира превозвачите заради скока на горивата. По думите му над 500 000 литра нафта се изразходва на месец.

Новите автобуси от марката "Скания" чакат да тръгнат по пловдивските линии.

