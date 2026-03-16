Семейство от Пещера изпочупи прозорци и врата на къща в знак на отмъщение

Самоличността на мъж и жена, семейство от гр. Пещера, извършили вандалска проява, е установена от местните криминалисти. В края на миналата седмица в полицейското управление в Пещера се получил сигнал за вандалска проява. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

По първоначалната информация неизвестни са потрошили множество стъклопакети на прозорци от първия етаж на къща, алуминиева входна врата, ролетна щора на гараж и нанесли щети по фасадата. На мястото бил извършен оглед, а местните криминалисти започнали работа по случая. Не след дълго те разбрали, че автори на посегателството са 41-годишен пещерец и неговата 39-годишна съпруга. По случая се води бързо производство под надзора на прокуратурата.