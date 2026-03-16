Четирима души са хванати с моторни шейни в Пирин

Четирима души са заловени при акция срещу нерегламентирано каране на моторни шейни край хижа "Беговица" в Пирин, съобщиха от дирекцията на Националния парк.

През последните две седмици служители на „Паркова охрана", със съдействието на представители на МВР, проведоха масирана акция срещу нерегламентираното каране на моторни шейни на територията на Национален парк „Пирин".

В рамките на акцията в района на хижа "Беговица" бяха заловени четирима нарушители, срещу които са предприети съответните законови мерки.

Съгласно Плана за управление на НП „Пирин" (Част 3, Глава 1, т.1, подточка 11) използването на моторизирани превозни средства, включително моторни шейни, е забранено. Изключения се допускат единствено при извършване на неотложни дейности в горите или при провеждане на спасителни акции.

Навлизането с подобна техника в парка не само нарушава закона, но и застрашава крехката екосистема и спокойствието на дивите животни през зимния сезон.

Контролните дейности в планината продължават. От Парка призовават гражданите да бъдат отговорни и при забелязани нарушения да сигнализират на дежурния телефон: 0898 779 942 или на тел. 112.