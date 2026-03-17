Вижте кои са кандидатите за депутати в 21-и МИР - Сливен

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 21 МИР - Сливен

От този регион ще бъдат избрани общо 6 депутати.

"Прогресивна България"

1. Весела Господинова Момчева-Таун

2. Димитър Иванов Кънев

3. Ивайло Христов Христов

4. Валентин Петков Петров

5. Детелина Йорданова Симеонова

6. Михаил Добринов Кашеров

7. Стефка Николаева Шевкенова-Пашова

8. Димитър Николаев Дунев

9. Христо Тодоров Азманов

10. Мирослав Господинов Статев

11. Алекс Валентинов Кирилов

12. Петър Златков Михайлов

ГЕРБ-СДС

1. Десислава Жекова Танева

2. Мария Щерева Белова

3. Пепа Миткова Димитрова-Чиликова

4. Ивайло Иванов Енев

5. Ибрям Алиев Мустафов

6. Иван Иванов Желязков

7. Мирослав Атанасов Миндев

8. Стефан Атанасов Гурков

9. Христо Борисов Борисов

10. Георги Стоянов Даскалов

11. Радостина Йорданова Бакалова- Петкова

12. Белин Белинов Долушанов

ПП-ДБ

1. Татяна Славова Султанова-Сивева

2. Илиян Димитров Комитов

3. Пепа Цветанова Генчева

4. Даниел Петров Петров

5. Георги Орлинов Бадулов

6. Ивелина Илиева Авдева

7. Георги Веселинов Черкезов

8. Красимир Георгиев Георгиев

9. Ивайло Стефанов Чонов

10. Живко Иванов Петков

11. Мариана Николова Минишка-Марчева

12. Христо Стефанов Стоянов

ДПС

1. Хюсеин Хасан Хафъзов

2. Мустафа Юсеинов Мустафов

3. Хюсеин Исмаилов Садуллов

4. Валентин Кръстев Георгиев

5. Гюлден Мустафова Юсеинова

6. Пламен Рашков Маринов

7. Асен Божидаров Русев

8. Фатмегюл Юсеинова Ахмедова

9. Петя Станимирова Стоянова

10. Филип Ангелов Маринов

11. Радомир Недков Йорданов

12. Георги Жоров Маринов

"Възраждане"

1. Климент Пламенов Шопов

2. Динко Начев Ганчев

3. Неделчо Андонов Великов

4. Димитър Лалев Ковачев

5. Росен Стоянов Ригов

6. Георги Георгиев Стайков

7. Ралица Юрчева Дерменджиева

8. Иван Апостолов Апостолов

9. Денка Иванов Динев

10. Светлана Дойчева Георгиева

11. Ваня Енчева Данчева

12. Филип Тодоров Кънев





МЕЧ

1. Зафир Пенчев Гочев

2. Николай Живков Петров

3. Пламен Димов Димов

4. Станимир Станчев Димитров

БСП-ОЛ

1. Соня Тенева Келеведжиева

2. Румен Христов Христов

3. Стефан Щилиянов Щилиянов

4. Йордан Петров Крълев

5. Мария Радославова Стоянова

6. Николай Демирев Мравов

7. Венелина Добромирова Иванова

8. Десислава Иванова Митева

9. Емил Димитров Андреев

10. Кирил Атанасов Киров

11. Анита Димитрова Иванова

12. Красимир Илчев Иилчев

ИТН

1. Цветан Иванов Предов

2. Димитър Людовик Сахаян

3. Божидара Стоянова Суванджиева

4. Георги Калоянов Калудов

5. Андрей Стоянов Андреев

6. Силвия Маринова Видолова

7. Дончо Бончев Йорданов

"Величие"

1. Михаил Динков Динев

2. Радостин Петев Манолов

3. Петко Иванов Карабоиков

4. Росица Димитрова Иванова

5. Николай Петков Николов

6. Иван Иванов Минчев

7. Илко Павлов Райнов

АПС

1. Бадър Исмаилов Хасанов

2. Велико Величков Славов

3. Метин Салим Байракар

4. Жулиета Иванова Евтимова

5. Хюсвен Ангелов Евтимов

6. Димо Юлиянов Димов

"Синя България"

1. Димитър Петров Сяров

2. Доброслав Иванов Иванов

3. Илчо Коев Боев

4. Мая Димитрова Миланова

5. Димитринка Петкова Петкова

6. Емил Ангелов Димитров

7. Георги Петров Мавродиев

8. Костадин Иванов Славов

9. Иван Костов Видинов

10. Михаил Василев Вълчев

11. Станислав Стоянов Стамов

12. Пеньо Семков Семков

"България може"

1. Кирил Петров Лулев

2. Светлин Митков Иванов

"Трети март"

1. Светла Иванова Петрова

2. Красимир Костадинов Алексиев

3. Милослав Стоянов Динев

4. Калоян Христов Кременски

5. Николай Тодоров Данев

6. Христо Стоянов Христов

7. Иван Атанасов Димитров

8. Димитър Стоянов Тенев

9. Стефан Стоянов Драгнев

10. Ивайло Георгиев Натев

11. Стефан Зоран Миленкович

12. Станислав Николаев Колев

"Сияние"

1. Христо Василев Узунов

2. Златица Митева Радева

"Национално движение Непокорна България"

1. Йордан Григоров Василев

2. Васил Стоянов Стоянов

3. Станимир Кирилов Въжаров

"Нация"

1. Ичо Стайков Добревски

2. Георги Иванов Тодоров

"Глас народен"

1. Маринела Боянова Маргаритова

2. Николай Златев Мушников

3. Веселин Антонов Христов

"Движение на непартийните кандидати"

1. Николай Божидаров Захариев

2. Борис Иванов Колев

"Пряка демокрация"

1. Евгений Вълев Тенев

"Съпротива"

1. Георги Венелинов Георгиев

2. Емил Борисов Гаджев

3. Александър Борисов Димитров

"Моя България"

1. Татяна Ангелова Димитрова

"Антикорупционен блок"

1. Ята Вангелова Вангелова

2. Константин Николов Камборлиев

3. Коста Янев Гавов

4. Васил Вангелов Вангелов

5. Алекси Иванов Каравелов

6. Минчо Желев Минчев

7. Ивайло Георгиев Илиев

8. Климент Димитров Джурбинев

9. Данка Георгиева Рангелова

"Партия на зелените"

1. Иван Иванов Георгиев

2. Николай Емилов Груев

"Народна партия Истината и само истината"

1. Димитър Александров Александров

2. Петър Борисов Петров

3. Иван Александров Иванов