Двама пияни сред участниците в 6 катастрофи в Ловешко през уикенда

Шест катастрофи са станали в Ловешка област през почивните дни, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Габриела Тодорова.

Сред инцидентите е произшествие с автобус с пътници, пътуващ по направление Варна - София. В района на землището между селата Абланица и Българене 64-годишният шофьор е загубил контрол над превозното средство и след удар в мантинелата е напуснал пътното платно, като е паднал в дере. При катастрофата са пострадали десетима от пътниците, всички са прегледани от медицински екипи и са освободени за домашно лечение, с различни по вид наранявания и травми. Само един от потърпевшите, жена на 24 години, е откарана за лечение в болница в Плевен, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство и причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват.

В другите пет пътнотранспортни произшествия през почивните дни леко са пострадали двама души и са на нанесени материални щети по превозните средства. При два от случаите водачите са употребили алкохол – задържан е 19-годишен, неправоспособен от Тетевен, който е установен след произшествието с 1,65 промила алкохол в издишания въздух, а 28-годишен от село Александрово е самокатастрофирал с 0,88 промила алкохол в издишания въздух, отчетени след проверка с техническо устройство.

БТА припомня, че последната тежка катастрофа в областта бе на 8 март, тогава загинаха трима души - 29-годишен мъж, 14-годишно момиче и 10-годишно момче.