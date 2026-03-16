5.4% е безработицата в страната през февруари

5.4% е регистрираната безработица в страната през февруари 2026 г., съобщиха от Агенцията по заетостта (АЗ). В сравнение с януари тя остава на същото ниво, докато спрямо същия месец на предходната година намалява с 0.2 процентни пункта. В края на февруари като безработни са регистрирани 153 170 души, като броят им намалява с 3.5% на годишна база, посочиха още от АЗ.

През февруари 11 544 безработни са започнали работа. Допълнително 735 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация. Така общият брой на лицата, преминали към заетост през месеца, достига 12 279 души, информираха от АЗ.

Съществен остава и фокусът върху икономически неактивните лица. През отчетния период над 4 950 души са били мотивирани да направят първи стъпки към включване в пазара на труда благодарение на целенасочената работа на екипите в бюрата по труда, както и на ромските и младежките медиатори в страната, отбелязаха още от агенцията.

През февруари 837 души от уязвими групи на пазара на труда са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни. Общо 765 от включените лица са заети по проекти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027", съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, сочат още данните.

През февруари са издадени над 11 000 ваучера за обучение на безработни и заети лица – инструмент за придобиване на нови умения и адекватен отговор на изискванията на съвременната икономика, белязана от ускорена дигитализация и технологични промени. От страна на бизнеса са заявени 8923 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост, хотелиерството и ресторантьорството, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, образованието, селското, горското и рибното стопанство, административните и спомагателните дейности, транспорта, складирането и пощите, както и в други икономически дейности, посочиха от АЗ.

Сред най-търсените професии през месеца са персонал в сферата на персоналните услуги, персонал, полагащ грижи за хора, водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения, оператори на машини и съоръжения, продавачи, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, работници по събиране на отпадъци, стопански и административни специалисти, специалисти в производството на храни, облекло и дървени изделия, преподаватели и др.

През февруари започна приемът на заявки по проект „Младежка заетост+" - Компонент 2. Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работодател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки" умения. Предвидено е да се включат най-малко 8520 души, посочва БТА.