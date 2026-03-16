Изпускат превантивно язовирите „Студена", „Тракиец" и „Ахелой", всички се следят

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) следи състоянието на язовирите. За осигуряване на свободни обеми превантивно се изпуска вода от язовирите „Студена", „Тракиец" и „Ахелой". Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Ведомството управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.

Към 16 март сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 4892,4 млн. куб. м, което представлява 74,85% от общия им обем.

Със 100% запълване са язовирите „Асеновец" и „Пчелина", а над 90% са язовирите „Среченска бара", „Христо Смирненски", „Камчия", „Ясна поляна", „Боровица", „Студена", „Ахелой", „Домлян", „Александър Стамболийски" и „Кричим". Преливат „Асеновец", „Пчелина" и „Панчарево".

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология до края на тази и в началото на следващата седмица на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

МОСВ напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

Няма критично ниски и критично високи нива на язовирите, каза преди дни служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов. По думите му няма място за притеснение, а преливниците изпълняват функцията си при преливане на водата в язовирите, посочва БТА.