Вижте всички кандидати за депутати в 23-и МИР в София, откъдето в парламента влизат общо 16 депутати.
"Прогресивна България"
- Михаела Милчева Доцова
- д-р Даниел Славеев Парушев
- д-р Динко Любомиров Странски
- Нихал Фехмиева Юзерган
- Здравко Александров Огнянов
- Ирина Славчова Асиова - Диамант
- Иван Георгиев Голомеев
- Светла Вълканова Коджабашева
- Йовелина Нейчева Тихова
- Атанас Нанов Минев
- Кирил Георгиев Митов
- Денис Георгиев Асенов
- Ивайло Ангелов Попов
- Даниела Петрова Давидкова
- Даниел Сергеев Тунчев
- Петър Панайотов Киряков
- Симона Трайчева Зескас
- Ина Маринова Радославова
- Любена Бориславова Рибарова
- Ивайло Илковски Илиев
- Пламен Стоянов Пенев
- Влатко Глигоров Глигоров
- Мартин Мирославов Първанов
- Стилиян Петров Петров
- Дамян Стефанов Ангелов
- Константин Лъчезаров Динев
- Рада Атанасова Келевска - Терзиева
- Валентина Томова Владова
- Емил Емилов Велев
- Петко Владимиров Симитчиев
- Милен Ангелов Дюлгеров
- Кристиян Кирилов Попов
- Владимир Станчев Иванов
- Венета Георгиева Платиканова
- Цветан Георгиев Георгиев
- Васил Георгиев Георгиев
- Стоян Петров Стаматов
- Георги Валентинов Шумаров
ГЕРБ-СДС
- Томислав Пейков Дончев
- Рая Назар Назарян
- Тома Любомиров Биков
- Александър Койчев Иванов
- Николай Нидал Алгафари
- Мартин Веселинов Милев
- Любомир Любомиров Дреков
- Велина Стоянова Белева-Влахова
- Георги Пламенов Амзин
- Волен Йорданов Борисов
- Теодора Маринова Ангелова
- Галя Цветанова Георгиева
- Виктор Валериев Костов
- Вяра Георгиева Тодорова
- Николай Иванов Петков
- Павлинка Александрова Долашка
- Диана Методиева Цекова
- Димитър Георгиев Димитров
- Полина Николова Петрова
- Анна Първанова Манчева-Димова
- Анастасия Андреанова Андреева
- Васко Димитров Миховски
- Димитър Атанасов Германов
- Пламен Василев Йончев
- Василка Николова Китанова-Истаткова
- Любима Велинова Карадачка
- Ирина Славчева Вълчовска-Петкова
- Борис Александров Бърдаров
- Роберт Методиев Алексиев
- Константин Бончев Станев
- Димитър Илиянов Димитров
- Саниела Иванова Иванова
- Христиан Радославов Георгиев
- Георги Петров Иванов
- Стоян Константинов Зидаров
- Людмила Костадинова Михайлова
- Станислав Христов Велков
- Любен Любенов Дилов
ПП-ДБ
- Николай Денков Денков
- Атанас Петров Атанасов
- Венко Николов Сабрутев
- Стою Теодоров Стоев
- Божидар Пламенов Божанов
- Елисавета Димитрова Белобрадова
- Александра Красимирова Стеркова
- Иво Георгиев Михайлов
- Валентин Михайлов Стоянов
- Полина Валентинова Крайнева
- Геннадий Владимирович Воробьов
- Джани Хариева Антова
- Христо Христов Петков
- Стефан Любомиров Тафров
- Хасан Решатов Хасанов
- Теодор Стойчев Михайлов
- Стефан Ивайлов Костадинов
- Виталий Викторович Анточ
- Даниела Георгиева Дамянова
- Петър Петров Танев
- Васил Наумов Бошнаков
- Светлана Кирилова Осмак
- Веселина Бахтияр Мурадова
- Александър Ивайлов Иванов
- Джумхур Нехат Мехмед
- Стоян Любомиров Манчоров
- Кирил Лъчезаров Рибарски
- Албена Димитрова Линкова
- Боряна Стоянова Маринова
- Малена Петева Малчева
- Стефан Стефанов Сърчаджиев
- Мирослав Богданов Дачев
- Мануел Круменахер
- Петьо Пламенов Ваков
- Христо Славов Едрев
- Виктор Ангелов Дачев
- Огнян Александров Костадинов
- Венелин Петров Радев
ДПС
- Емилия Красимирова Кехайова
- Мария Христова Савчева
- Рахим Зафер Юмерефенди
- Методи Сашев Кацаров
- Глория-Никол Емилова Найденова
- Иван Живков Неделчев
- Петър Тошков Войнов
- Фатме Месуд Юмер
- Муса Мустафа Аянски
- Мехмед Мехмед Шахин
- Любомир Венциславов Мерджанов
- Гюлсум Халил Халил
- Дайана Красимирова Иванова
- Онур Сунай Емин
- Валери Иванов Копчев
- Дейвид Цветанов Христов
- Лоран Лазгин Ахмед
- Даниел Марио Иванов
- Цветан Галинов Василев
- Филип Пламенов Петков
- Стефка Николова Казакова
- Веселин Емилов Джерманов
- Бистра Генадиева Иванова
- Георги Атанасов Георгиев
- Марин Начев Танев
- Исмет Салих Узунов
- Ренета Антонова Илиева
- Айджан Алейтин Мехмед
- Мелисса Недялкова Христова
- Нургюл Решат Мехмед
- Григор Исмаил Рахими
- Едиз-Ханиф Баязидов Саидов
"Възраждане"
- Цончо Томов Ганев
- Светослав Тодоров Тодоров
- Ивайло Георгиев Чорбов
- Адриан Христов Асенов
- Виолета Радева Кърпачева
- Панайот Бориславов Бориславов
- Зоран Мърсески
- Стоян Иванов Стоянов
- Калинка Василева Ганчева
- Георги Здравков Цуков
- Владимир Димитров Мильовски
- Даниела Георгиева Грънчарова
- Мария Николаева Стефанова
- Николай Лазаров Бадев
- Сергей Вячеславович Махаев
- Димитър Иванов Щерев
- Мартин Милчев Пейков
- Страхил Николов Йорданов
- Александър Серьожев Цветанов
БСП-ОЛ
- Габриел Георгиев Вълков
- София Набил Алхадра
- Димитър Александров Митев
- Иван Панайотов Панайотов
- Георги Георгиев Ангелов
- Георги Христов Христов
- Калоян Андреев Андров
- Любомир Тодоров Халачев
- Филип Ивов Стойчев
- Николай Димов Димов
- Иван Филипов Ковачев
- Йоан Николаев Иванов
- Митко Атанасов Давидков
- Милен Иванов Чакъров
- Валентин Петков Заяков
- Елизабет Буен Тодорова
- Никола Николов Димитров
- Леонардо Цветелинов Стоев
- Пламен Веселинов Пувков
- Владимир Божидаров Маринов
- Койчо Панов Козарoв
- Валери Петров Иванчев
- Владимир Георгиев Карамитев
- Мирослав Илиев Върбанов
- Румен Крумов Граховски
- Ради Владимиров Ангелков
- Валентина Александрова Николова
- Николина Ивайлова Вучкова
- Ренета Иванова Йорданова
- Ваня Георгиева Ангелова
- Васил Георгиев Младенов
- Весела Цветкова Петрова
- Кристина Тодорова Гунева
ИТН
- Павела Василева Митова
- Александър Николов Вълчев
- Борислав Климентов Пешев
- Светослав Красимиров Стойнев
- Васил Мирчев Михов
- Климент Кирилов Иларионов
- Надя Атанасова Георгиева
- Юлия Павлова Цветкова
- Петър Николаев Бенев
- Александър Светломиров Гюров
- Силвестър Живков Иванов
АПС
- Веселин Малинов Пенев
- Айше Юсеин Крали
- Мехмед Анев Османоглу
- Джемал Наил Салих
- Анита Любомирова Димитрова
- Шенер Енверов Коджебашев
- Димитър Георгиев Владимиров
- Борислав Георгиев Игов
- Красимир Георгиев Пашалиев
- Емилия Симеонова Ненкова
МЕЧ
- Христо Цветанов Расташки
- Иван Данаилов Иванов
- Деница Владимирова Цветкова
- Румен Бончев Дунев
- Иван Владимиров Петров
- Екатерина Иванова Рангелова
- Мария Илиева Маринова
- Ивайло Димитров Костадинов
- Цветелина Емилова Шопниколова
- Ивайло Владков Гроздев
- Искрен Митков Пенев
"Величие"
- Стилиана Иванова Бобчева
- Кирил Георгиев Георев
- Александър Ервант Арамян
- Петя Петрова Стаменова
- Йорданка Кирилова Буджанска
- Елмира Иванова Иванова
- Станислав Валентинов Лазаров
- Назар Сахак Агопян
- Върбинка Радкова Манджукова
- Яна Бисерова Стефанова-Андонова
- Олга Юриевна Авдеенко
- Спартак Паскалев Паскалевски
- Райчо Петров Николов
- Мартин Петьов Петков
- Кирил Стоилов Йочев
- Бойка Георгиева Зарева-Петрова
- Григор Митов Игнатов
- Петър Димитров Кацарски
- Ася Кръстева Найденова
"Синя България"
- Вили Младенов Лилков
- Иван Руменов Тодоров
- Светослав Михайлов Живков
- Цвета Кирилова Кирилова
- Емилия Асенова Цанкова
- Росица Желязкова Рачева
- Константин Ангелов Йорданов
- Александър Иванов Загорски
- Виктория Цветанова Иванова
- Бойка Евлогиева Павлова
- Надя Иванова Дилова
- Ангел Атанасов Георгиев
- Йордан Владимиров Балканджиев
- Маноела Йорданова Георгиева
- Мирослав Илиев Евтимов
- Юлияна Емилова Парчева
- Юлия Тенева Кючукова
- Васил Стойов Георгиев
- Ануш Езник Езегелян
- Мима Цанкова Пандова
- Мартин Руменов Павлов
- Калина Иванова Николова
- Весела Миткова Катрова
- Лъчезар Василев Вълев
- Георги Веселинов Костов
- Иван Пламенов Панов
- Красимира Димитрова Караджова
- Веселин Петров Жеков
- Марио Стефанов Сарафов
- Магдалена Христова Иванова
- Симеон Йорданов Любенов
- Белин Марков Белев
- Диана Костова Костова
- Снежинка Иванова Костова
- Мария Иванова Попсавова
- Елена Савова Попсавова
- Евгени Павлов Павлов
"Сияние"
- Николай Николаев Попов
- Настимир Ананиев Ананиев
- Искра Николаева Илиева
- Бойчо Александров Шаламанов
- Мариана Стоилкова Костова
- Мира Рашкова Атанасова
- Радослав Емилов Тодоров
"Непокорна България"
- Калоян Емилов Методиев
- Даниел Киров Милев
- Огняна Чавдарова Рейзмунд
- Ваниела Кръстева Николова
- Йордан Григоров Василев
- Мариана Цветанова Вълчева
- Динко Иванов Динев
- Йоана Георгиева Йосифова
- Хади Ахмад Хамзе
- Марина Атанасова Щерева
- Никола Радомиров Демиров
- Елена Лъчезарова Динева
"Народна партия истината и само истината"
- Миглена Вълчева Тошева
- Огнян Николаев Симеонов
„Моя България"
- Георги Пейков Вълчев
- Бистра Георгиева Вълчева
- Алеко Стоянов Томов
- Петър Георгиев Петров
- Милуш Стоянов Милушев
- Борислав Кирилов Кирчев
- Евгени Русев Беев
- Бианка Илиева Георгиева
- Пенка Тодорова Томова
- Владимир Иванов Шишков
- Михаил Стефанов Паликов
- Теодор Ангелов Ангелов
- Светослав Илиев Бозаджиев
- Любомир Давидков Давидков
- Лазар Василев Лазаров
- Ася Миленова Велковска
"Съпротива"
- Нако Райнов Стефанов
- Светозар Стоянов Съев
- Искра Йорданова Недева
- Йоло Димитров Денев
- Георги Николов Сариев
- Юрий Георгиев Сапунджиев
- Борис Цветомиров Петров
- Пламен Славейков Тодоров
- Ивелин Маринов Йочев
- Бисер Здравков Андреев
"Пряка демокрация"
- Петър Николаев Клисаров
- Александър Иванов Богданов
- Даниел Николаев Георгиев
- Калин Николов Павлов
- Владимир Герчев Атанасов
- Виктор Кръстев Ставрев
- Красимир Манолов Стоянов
- Атанас Тодоров Гарфалски
- Димитър Николаев Димитров
- Анна Стоянова Орозова
- Белослава Лъчезарова Тодорова
- Николай Начев Петков
- Маргарит Йорданов Карабуров
"Нация"
- Тодор Ангелов Ангелов
"Движение на непартийните кандидати"
- Христо Борисов Пейнов
- Ставри Димитри Димитров
- Емилия Вергилова Александрова
- Мирослав Цветанов Христов
"Антикорупционен блок"
- Тома Георгиев Белев
- Лияна Юриева Андреева
- Георги Георгиев Иванов
- Калин Апостолов Ангелов
- Елена Георгиева Георгиева - Иванова
- Светослав Жечков Еленков
- Васил Костадинов Гюров
- Орлин Кръстев Тодоров
- Мартин Михайлов Заимов
- Апостол Устиянов Мушмов
- Веселин Николов Дробенов
- Искра Страхилова Микова
- Стефан Бориславов Радев
- Иван Петров Андонов
- Росен Тодоров Цонев
- Кирил Георгиев Петров
- Петко Димитров Цветков
- Стоян Димитров Йотов
- Андрей Христов Ралев
- Зорница Велинова Стратиева
- Андрей Николаев Ковачев
- Ангел Илиев Стоянов
- Светлозар Даринов Киров
"Трети март"
- Камен Славянов Попов
- Галин Георгиев Кърцов
- Петър Димитров Димов
- Татяна Йорданова Лисичкова
- Тодор Хараламбиев Ламбев
- Радостина Михайлова Родопска
"Партия на зелените"
- Владимир Димитров Николов
- Владимир Милчев Апостолов
- Георги Христов Търнев
- Силвия Георгиева Георгиева
- Любомир Димитров Кьосев
- Цвета Петрова Филипова
- Антон Людмилов Милчов
- Георги Петров Петров
- Александър Николаев Калайджиев
- Станислав Костадинов Илиев
"България може"
- Александър Иванов Маринов
- Таня Андонова Дишлиева
- Кирил Симеонов Кирилов
- Гергана Йорданова Христова
- Христо Тодоров Христов
- Момчил Момчилов Момчилов
- Делян Иванов Ангелов
- Александър Любомиров Осенов
- Виктор Петров Асенов
- Елина Велкова Велкова
- Иван Марков Велчев
- Динко Веселинов Чавдаров
- Красимир Николаев Георгиев
- Николай Жеков Петков
- Станислав Петров Кънчев
- Зорница Красирова Петкова
"Глас народен"
- Светослав Емилов Витков
- Мартин Трифонов Илиев