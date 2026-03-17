Вижте всички кандидати за депутати в 23-и МИР в София

 Вижте всички кандидати за депутати в 23-и МИР в София, откъдето в парламента влизат общо 16 депутати.

"Прогресивна България"

  1. Михаела Милчева Доцова
  2. д-р Даниел Славеев Парушев
  3. д-р Динко Любомиров Странски
  4. Нихал Фехмиева Юзерган
  5. Здравко Александров Огнянов
  6. Ирина Славчова Асиова - Диамант
  7. Иван Георгиев Голомеев
  8. Светла Вълканова Коджабашева
  9. Йовелина Нейчева Тихова
  10. Атанас Нанов Минев
  11. Кирил Георгиев Митов
  12. Денис Георгиев Асенов
  13. Ивайло Ангелов Попов
  14. Даниела Петрова Давидкова
  15. Даниел Сергеев Тунчев
  16. Петър Панайотов Киряков
  17. Симона Трайчева Зескас
  18. Ина Маринова Радославова
  19. Любена Бориславова Рибарова
  20. Ивайло Илковски Илиев
  21. Пламен Стоянов Пенев
  22. Влатко Глигоров Глигоров
  23. Мартин Мирославов Първанов
  24. Стилиян Петров Петров
  25. Дамян Стефанов Ангелов
  26. Константин Лъчезаров Динев
  27. Рада Атанасова Келевска - Терзиева
  28. Валентина Томова Владова
  29. Емил Емилов Велев
  30. Петко Владимиров Симитчиев
  31. Милен Ангелов Дюлгеров
  32. Кристиян Кирилов Попов
  33. Владимир Станчев Иванов
  34. Венета Георгиева Платиканова
  35. Цветан Георгиев Георгиев
  36. Васил Георгиев Георгиев
  37. Стоян Петров Стаматов
  38. Георги Валентинов Шумаров

ГЕРБ-СДС

  1. Томислав Пейков Дончев
  2. Рая Назар Назарян
  3. Тома Любомиров Биков
  4. Александър Койчев Иванов
  5. Николай Нидал Алгафари
  6. Мартин Веселинов Милев
  7. Любомир Любомиров Дреков
  8. Велина Стоянова Белева-Влахова
  9. Георги Пламенов Амзин
  10. Волен Йорданов Борисов
  11. Теодора Маринова Ангелова
  12. Галя Цветанова Георгиева
  13. Виктор Валериев Костов
  14. Вяра Георгиева Тодорова
  15. Николай Иванов Петков
  16. Павлинка Александрова Долашка
  17. Диана Методиева Цекова
  18. Димитър Георгиев Димитров
  19. Полина Николова Петрова
  20. Анна Първанова Манчева-Димова
  21. Анастасия Андреанова Андреева
  22. Васко Димитров Миховски
  23. Димитър Атанасов Германов
  24. Пламен Василев Йончев
  25. Василка Николова Китанова-Истаткова
  26. Любима Велинова Карадачка
  27. Ирина Славчева Вълчовска-Петкова
  28. Борис Александров Бърдаров
  29. Роберт Методиев Алексиев
  30. Константин Бончев Станев
  31. Димитър Илиянов Димитров
  32. Саниела Иванова Иванова
  33. Христиан Радославов Георгиев
  34. Георги Петров Иванов
  35. Стоян Константинов Зидаров
  36. Людмила Костадинова Михайлова
  37. Станислав Христов Велков
  38. Любен Любенов Дилов

ПП-ДБ

  1. Николай Денков Денков
  2. Атанас Петров Атанасов
  3. Венко Николов Сабрутев
  4. Стою Теодоров Стоев
  5. Божидар Пламенов Божанов
  6. Елисавета Димитрова Белобрадова
  7. Александра Красимирова Стеркова
  8. Иво Георгиев Михайлов
  9. Валентин Михайлов Стоянов
  10. Полина Валентинова Крайнева
  11. Геннадий Владимирович Воробьов
  12. Джани Хариева Антова
  13. Христо Христов Петков
  14. Стефан Любомиров Тафров
  15. Хасан Решатов Хасанов
  16. Теодор Стойчев Михайлов
  17. Стефан Ивайлов Костадинов
  18. Виталий Викторович Анточ
  19. Даниела Георгиева Дамянова
  20. Петър Петров Танев
  21. Васил Наумов Бошнаков
  22. Светлана Кирилова Осмак
  23. Веселина Бахтияр Мурадова
  24. Александър Ивайлов Иванов
  25. Джумхур Нехат Мехмед
  26. Стоян Любомиров Манчоров
  27. Кирил Лъчезаров Рибарски
  28. Албена Димитрова Линкова
  29. Боряна Стоянова Маринова
  30. Малена Петева Малчева
  31. Стефан Стефанов Сърчаджиев
  32. Мирослав Богданов Дачев
  33. Мануел Круменахер
  34. Петьо Пламенов Ваков
  35. Христо Славов Едрев
  36. Виктор Ангелов Дачев
  37. Огнян Александров Костадинов
  38. Венелин Петров Радев

ДПС

  1. Емилия Красимирова Кехайова
  2. Мария Христова Савчева
  3. Рахим Зафер Юмерефенди
  4. Методи Сашев Кацаров
  5. Глория-Никол Емилова Найденова
  6. Иван Живков Неделчев
  7. Петър Тошков Войнов
  8. Фатме Месуд Юмер
  9. Муса Мустафа Аянски
  10. Мехмед Мехмед Шахин
  11. Любомир Венциславов Мерджанов
  12. Гюлсум Халил Халил
  13. Дайана Красимирова Иванова
  14. Онур Сунай Емин
  15. Валери Иванов Копчев
  16. Дейвид Цветанов Христов
  17. Лоран Лазгин Ахмед
  18. Даниел Марио Иванов
  19. Цветан Галинов Василев
  20. Филип Пламенов Петков
  21. Стефка Николова Казакова
  22. Веселин Емилов Джерманов
  23. Бистра Генадиева Иванова
  24. Георги Атанасов Георгиев
  25. Марин Начев Танев
  26. Исмет Салих Узунов
  27. Ренета Антонова Илиева
  28. Айджан Алейтин Мехмед
  29. Мелисса Недялкова Христова
  30. Нургюл Решат Мехмед
  31. Григор Исмаил Рахими
  32. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

"Възраждане"

  1. Цончо Томов Ганев
  2. Светослав Тодоров Тодоров
  3. Ивайло Георгиев Чорбов
  4. Адриан Христов Асенов
  5. Виолета Радева Кърпачева
  6. Панайот Бориславов Бориславов
  7. Зоран Мърсески
  8. Стоян Иванов Стоянов
  9. Калинка Василева Ганчева
  10. Георги Здравков Цуков
  11. Владимир Димитров Мильовски
  12. Даниела Георгиева Грънчарова
  13. Мария Николаева Стефанова
  14. Николай Лазаров Бадев
  15. Сергей Вячеславович Махаев
  16. Димитър Иванов Щерев
  17. Мартин Милчев Пейков
  18. Страхил Николов Йорданов
  19. Александър Серьожев Цветанов

БСП-ОЛ

  1. Габриел Георгиев Вълков
  2. София Набил Алхадра
  3. Димитър Александров Митев
  4. Иван Панайотов Панайотов
  5. Георги Георгиев Ангелов
  6. Георги Христов Христов
  7. Калоян Андреев Андров
  8. Любомир Тодоров Халачев
  9. Филип Ивов Стойчев
  10. Николай Димов Димов
  11. Иван Филипов Ковачев
  12. Йоан Николаев Иванов
  13. Митко Атанасов Давидков
  14. Милен Иванов Чакъров
  15. Валентин Петков Заяков
  16. Елизабет Буен Тодорова
  17. Никола Николов Димитров
  18. Леонардо Цветелинов Стоев
  19. Пламен Веселинов Пувков
  20. Владимир Божидаров Маринов
  21. Койчо Панов Козарoв
  22. Валери Петров Иванчев
  23. Владимир Георгиев Карамитев
  24. Мирослав Илиев Върбанов
  25. Румен Крумов Граховски
  26. Ради Владимиров Ангелков
  27. Валентина Александрова Николова
  28. Николина Ивайлова Вучкова
  29. Ренета Иванова Йорданова
  30. Ваня Георгиева Ангелова
  31. Васил Георгиев Младенов
  32. Весела Цветкова Петрова
  33. Кристина Тодорова Гунева

ИТН

  1. Павела Василева Митова
  2. Александър Николов Вълчев
  3. Борислав Климентов Пешев
  4. Светослав Красимиров Стойнев
  5. Васил Мирчев Михов
  6. Климент Кирилов Иларионов
  7. Надя Атанасова Георгиева
  8. Юлия Павлова Цветкова
  9. Петър Николаев Бенев
  10. Александър Светломиров Гюров
  11. Силвестър Живков Иванов

АПС

  1. Веселин Малинов Пенев
  2. Айше Юсеин Крали
  3. Мехмед Анев Османоглу
  4. Джемал Наил Салих
  5. Анита Любомирова Димитрова
  6. Шенер Енверов Коджебашев
  7. Димитър Георгиев Владимиров
  8. Борислав Георгиев Игов
  9. Красимир Георгиев Пашалиев
  10. Емилия Симеонова Ненкова

МЕЧ

  1. Христо Цветанов Расташки
  2. Иван Данаилов Иванов
  3. Деница Владимирова Цветкова
  4. Румен Бончев Дунев
  5. Иван Владимиров Петров
  6. Екатерина Иванова Рангелова
  7. Мария Илиева Маринова
  8. Ивайло Димитров Костадинов
  9. Цветелина Емилова Шопниколова
  10. Ивайло Владков Гроздев
  11. Искрен Митков Пенев

"Величие"

  1. Стилиана Иванова Бобчева
  2. Кирил Георгиев Георев
  3. Александър Ервант Арамян
  4. Петя Петрова Стаменова
  5. Йорданка Кирилова Буджанска
  6. Елмира Иванова Иванова
  7. Станислав Валентинов Лазаров
  8. Назар Сахак Агопян
  9. Върбинка Радкова Манджукова
  10. Яна Бисерова Стефанова-Андонова
  11. Олга Юриевна Авдеенко
  12. Спартак Паскалев Паскалевски
  13. Райчо Петров Николов
  14. Мартин Петьов Петков
  15. Кирил Стоилов Йочев
  16. Бойка Георгиева Зарева-Петрова
  17. Григор Митов Игнатов
  18. Петър Димитров Кацарски
  19. Ася Кръстева Найденова

"Синя България"

  1. Вили Младенов Лилков
  2. Иван Руменов Тодоров
  3. Светослав Михайлов Живков
  4. Цвета Кирилова Кирилова
  5. Емилия Асенова Цанкова
  6. Росица Желязкова Рачева
  7. Константин Ангелов Йорданов
  8. Александър Иванов Загорски
  9. Виктория Цветанова Иванова
  10. Бойка Евлогиева Павлова
  11. Надя Иванова Дилова
  12. Ангел Атанасов Георгиев
  13. Йордан Владимиров Балканджиев
  14. Маноела Йорданова Георгиева
  15. Мирослав Илиев Евтимов
  16. Юлияна Емилова Парчева
  17. Юлия Тенева Кючукова
  18. Васил Стойов Георгиев
  19. Ануш Езник Езегелян
  20. Мима Цанкова Пандова
  21. Мартин Руменов Павлов
  22. Калина Иванова Николова
  23. Весела Миткова Катрова
  24. Лъчезар Василев Вълев
  25. Георги Веселинов Костов
  26. Иван Пламенов Панов
  27. Красимира Димитрова Караджова
  28. Веселин Петров Жеков
  29. Марио Стефанов Сарафов
  30. Магдалена Христова Иванова
  31. Симеон Йорданов Любенов
  32. Белин Марков Белев
  33. Диана Костова Костова
  34. Снежинка Иванова Костова
  35. Мария Иванова Попсавова
  36. Елена Савова Попсавова
  37. Евгени Павлов Павлов

"Сияние"

  1. Николай Николаев Попов
  2. Настимир Ананиев Ананиев
  3. Искра Николаева Илиева
  4. Бойчо Александров Шаламанов
  5. Мариана Стоилкова Костова
  6. Мира Рашкова Атанасова 
  7. Радослав Емилов Тодоров

"Непокорна България"

  1. Калоян Емилов Методиев
  2. Даниел Киров Милев
  3. Огняна Чавдарова Рейзмунд
  4. Ваниела Кръстева Николова
  5. Йордан Григоров Василев
  6. Мариана Цветанова Вълчева
  7. Динко Иванов Динев
  8. Йоана Георгиева Йосифова
  9. Хади Ахмад Хамзе
  10. Марина Атанасова Щерева
  11. Никола Радомиров Демиров
  12. Елена Лъчезарова Динева

"Народна партия истината и само истината"

  1. Миглена Вълчева Тошева
  2. Огнян Николаев Симеонов

„Моя България"

  1. Георги Пейков Вълчев
  2. Бистра Георгиева Вълчева
  3. Алеко Стоянов Томов
  4. Петър Георгиев Петров
  5. Милуш Стоянов Милушев
  6. Борислав Кирилов Кирчев
  7. Евгени Русев Беев
  8. Бианка Илиева Георгиева
  9. Пенка Тодорова Томова
  10. Владимир Иванов Шишков
  11. Михаил Стефанов Паликов
  12. Теодор Ангелов Ангелов
  13. Светослав Илиев Бозаджиев
  14. Любомир Давидков Давидков
  15. Лазар Василев Лазаров
  16. Ася Миленова Велковска

"Съпротива"

  1. Нако Райнов Стефанов
  2. Светозар Стоянов Съев
  3. Искра Йорданова Недева
  4. Йоло Димитров Денев
  5. Георги Николов Сариев
  6. Юрий Георгиев Сапунджиев
  7. Борис Цветомиров Петров
  8. Пламен Славейков Тодоров
  9. Ивелин Маринов Йочев
  10. Бисер Здравков Андреев

"Пряка демокрация"

  1. Петър Николаев Клисаров
  2. Александър Иванов Богданов
  3. Даниел Николаев Георгиев
  4. Калин Николов Павлов
  5. Владимир Герчев Атанасов
  6. Виктор Кръстев Ставрев
  7. Красимир Манолов Стоянов
  8. Атанас Тодоров Гарфалски
  9. Димитър Николаев Димитров
  10. Анна Стоянова Орозова
  11. Белослава Лъчезарова Тодорова
  12. Николай Начев Петков
  13. Маргарит Йорданов Карабуров

"Нация"

  1. Тодор Ангелов Ангелов

"Движение на непартийните кандидати"

  1. Христо Борисов Пейнов
  2. Ставри Димитри Димитров
  3. Емилия Вергилова Александрова
  4. Мирослав Цветанов Христов

"Антикорупционен блок"

  1. Тома Георгиев Белев
  2. Лияна Юриева Андреева
  3. Георги Георгиев Иванов
  4. Калин Апостолов Ангелов
  5. Елена Георгиева Георгиева - Иванова
  6. Светослав Жечков Еленков
  7. Васил Костадинов Гюров
  8. Орлин Кръстев Тодоров
  9. Мартин Михайлов Заимов
  10. Апостол Устиянов Мушмов
  11. Веселин Николов Дробенов
  12. Искра Страхилова Микова
  13. Стефан Бориславов Радев
  14. Иван Петров Андонов
  15. Росен Тодоров Цонев
  16. Кирил Георгиев Петров
  17. Петко Димитров Цветков
  18. Стоян Димитров Йотов
  19. Андрей Христов Ралев
  20. Зорница Велинова Стратиева
  21. Андрей Николаев Ковачев
  22. Ангел Илиев Стоянов
  23. Светлозар Даринов Киров

"Трети март"

  1. Камен Славянов Попов
  2. Галин Георгиев Кърцов
  3. Петър Димитров Димов
  4. Татяна Йорданова Лисичкова
  5. Тодор Хараламбиев Ламбев
  6. Радостина Михайлова Родопска

"Партия на зелените"

  1. Владимир Димитров Николов
  2. Владимир Милчев Апостолов
  3. Георги Христов Търнев
  4. Силвия Георгиева Георгиева
  5. Любомир Димитров Кьосев
  6. Цвета Петрова Филипова
  7. Антон Людмилов Милчов
  8. Георги Петров Петров
  9. Александър Николаев Калайджиев
  10. Станислав Костадинов Илиев

"България може"

  1. Александър Иванов Маринов
  2. Таня Андонова Дишлиева
  3. Кирил Симеонов Кирилов
  4. Гергана Йорданова Христова
  5. Христо Тодоров Христов
  6. Момчил Момчилов Момчилов
  7. Делян Иванов Ангелов
  8. Александър Любомиров Осенов
  9. Виктор Петров Асенов
  10. Елина Велкова Велкова
  11. Иван Марков Велчев
  12. Динко Веселинов Чавдаров
  13. Красимир Николаев Георгиев
  14. Николай Жеков Петков
  15. Станислав Петров Кънчев
  16. Зорница Красирова Петкова

"Глас народен"

  1. Светослав Емилов Витков
  2. Мартин Трифонов Илиев

