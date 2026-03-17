Вижте всички кандидати за депутати в 24-и МИР в София

Вижте пълния списък за кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 24 МИР-София. От този район ще бъдат избрани общо 12 депутати.

Прогресивна България

1. Стефан Александров Белчев

2. Иван Петев Демерджиев

3. Александра Йовчева Вълчева

4. Васил Иванов Горанов

5. Иван Димитров Янев

6. Владимир Петров Раков

7. Нели Николаева Андреева

8. Ангел Василев Чакъров

9. Александър Христов Григоров

10. Стоимен Костов Чакалов

11. Георги Стоянов Хорозов

12. Даниел Златков Халваджиев

13. Миглена Антонова Павлова

14. Радост Иванова Вълчева - Генчева

15. Йордан Йорданов Топалов

16. Албена Василева Пенова

17. Мартин Галентинов Грозев

18. Силвия Иванова Иванова - Гатовска

19. Ралица Вилиянова Игнатова

20. Георги Емилов Янчев

21. Иглика Цветкова Мишева - Брусева

22. Мартин Любенов Стаменов

23. Васил Василев Василев

24. Йордан Емилов Самодумов

25. Милева Димитрова Владкова

26. Трифон Богданов Влахов

ГЕРБ-СДС

1. Делян Александров Добрев

2. Йорданка Асенова Фандъкова

3. Христо Георгиев Гаджев

4. Даниел Тихомиров Александров

5. Христофор Христофор Хубчев

6. Томи Младенов Николов

7. Зафир Кирилов Зарков

8. Пламен Пламенов Петров

9. Георги Илиев Мешенлиев

10. Атанас Йорданов Енгьозов

11. Мартин Емилов Райчев

12. Миниш Зекри Логинова

13. Любен Емилов Паскалев

14. Ники Яръмов

15. Анжела Миткова Христова

16. Гергана Любомирова Въчкова

17. Георги Николаев Дуков

18. Анжела Иванова Димчева

19. Десислава Наскова Митова

20. Николай Герчев Герчев

21. Ваня Атанасова Иванова

22. Борислав Тодоров Кутев

23. Стоян Димитров Мирин

24. Николай Асенов Марковски

25. Алис Коцева Коцева

26. Антон Господинов Койчев

ПП-ДБ

1. Ивайло Николаев Мирчев

2. Велислав Величков Величков

3. Васил Христов Пандов

4. Мартин Димитров Димитров

5. Мирослав Йорданов Мавров

6. Стоян Александров Михалев

7. Христо Славов Едрев

8. Александър Цветанов Иванов

9. Милена Иванова Иванова-Шиварова

10. Анна Маринова Бодакова

11. Силвия Димитрова Гиздова

12. Венелин Петров Радев

13. Георги Костадинов Филипов

14. Петър Петров Танев

15. Веселина Бахтияр Мурадова

16. Филип Костов Илиев

17. Николай Стефанов Бошняков

18. Иван Десимиров Кулин

19. Стефан Стефанов Сърчаджиев

20. Руми Рафет Емин

21. Александър Димитров Серафимов

22. Боряна Стоянова Маринова

23. Кристин Николаева Станкова

24. Дончо Петров Дончев

25. Марта Руменова Георгиева

26. Иван Романов Цветков

ДПС

1. Рахим Зафер Юмерефенди

2. Андрей Любомиров Георгиев

3. Михаил Борисов Пешев

4. Георги Емилов Бохачев

5. Дин Ахмед Онбаши

6. Теодора Николаева Тодорова

7. Нина Дончева Пананова-Йорданова

8. Емил Янков Аврамов

9. Стефка Николова Казакова

10. Лоран Лазгин Ахмед

11. Дейвид Цветанов Христов

12. Веселин Спасов Ризов

13. Даниел Марио Иванов

14. Силвестър Мариянов Павлов

15. Благовест Руменов Александров

16. Велизар Любчев Райков

17. Георги Трайков Дамянов

18. Десислава Яворова Чернягова

19. Муса Мустафа Аянски

20. Григор Исмаил Рахими

21. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

Възраждане

1. Петър Николаев Петров

2. Йордан Христов Тодоров

3. Георги Хрисимиров Иванов

4. Димитър Георгиев Драганов

5. Петър Валериев Ананиев

6. Данаил Емилов Цанков

7. Стефан Петров Петров

8. Цветан Йорданов Пенчев

9. Георги Юриев Нотев

10. Васил Цолов Котарански

11. Боряна Павлова Велинова-Амори

12. Веселина Ангелова Таскова-Йорданова

13. Правда Георгиева Баремова

БСП - ОЛ

1. Крум Костадинов Зарков

2. Димитър Петков Главинов

3. Иван Любомиров Спасов

4. Георги Ангелов Стамболиев

5. Мариана Неделчова Божкова

6. Александър Спасов Грозданов

7. Светослав Георгиев Стойков

8. Илиян Василев Ризов

9. Георги Митков Димитров

10. Даниела Тодорова Гълъбова

11. Борислав Любомиров Иванов

12. Атанас Атанасов Папаризов

13. Мариела Тодорова Модева

14. Николай Йорданов Белалов

15. Николай Ивайлов Николов

16. Елена Тодорова Тиганева

17. Валентина Василева Узунова

18. Анатолий Христов Станкулов

19. Володя Чанев Нейков

20. Елмира Красимирова Атанасова

21. Деян Деянов Калинов

22. Цветан Владимиров Николов

23. Анета Костадинова Ангелова

24. Валентин Димитров Пейков

25. Владимир Кирилов Манов

26. Максим Кръстев Митев

ИТН

1. Александър Викторов Рашев

2. Димитър Стоянов Гърдев

3. Петър Николаев Бенев

4. Александър Светломиров Гюров

5. Силвестър Живков Иванов

6. Светослав Красимиров Стойнев

7. Борислав Климентов Пешев

8. Яница Емилова Цветанова

9. Златомира Данчева Тренева

10. Момчил Телеригов Коларов

11. Ренета Петрова Динева

12. Ася Тодорова Тодорова

Алианс за права и свободи

1. Джемал Наил Салих

2. Младен Гавриелов Апостолов

3. Щерьо Щерев Щерев

4. Айше Юсеин Крали

5. Мохамад Нур Мохамад Хатиб

6. Алпер Гюнер Ахмедов

7. Людмила Иванова Тончева

8. Кръстин Стефанов Запрянов

9. Борислав Петров Тосков

10. Николай Василев Куртев

11. Пол Атанасов Данев

12. Цветан Георгиев Анев

13. Мехмед Анев Османоглу

14. Джеват Яшаров Хюсеинов

МЕЧ

1. Красимир Цветков Манов

2. Владимир Георгиев Харизанов

3. Пламен Ангелов Петков

4. Радослав Руменов Колев

5. Павлин Любомиров Александров

6. Екатерина Иванова Рангелова

7. Боян Запрянов Тренев

8. Елтимир Антонов Цветков

9. Мария Илиева Маринова

10. Иван Владимиров Петров

Величие

1. Александър Александров Андонов

2. Анели Гинчева Чобанова

3. Николай Панков Панков

4. Милена Цветанова Лекова

5. Даниела Колева Коларова

6. Калинка Найденова Тодорова-Андреева

7. Снежана Петрова Великова

8. Гергана Николаева Петрова

9. Юлиан Методиев Андреев

10. Румен Стефанов Бенчев

11. Никола Захариев Николаев

12. Кристиян Милков Коцев

13. Калоян Стоянов Костадинов

14. Венко Димитров Весков

Народна партия истината и само истината

1. Боян Веселинов Панайотов

2. Атанас Иванов Стефанов

3. Илияна Валериева Костадинова

4. Силвия Цветанова Давидова

Моя България

1. Красимира Цолова Маринова

2. Марина Сергеевна Драгомирецкая

Съпротива

1. Светозар Стоянов Съев

2. Методи Веселинов Бъчваров

3. Кирил-Васи Кирилов Ваклинов

4. Славчо Славчев Панов

5. Петър Евтимов Евтимов

6. Борис Цветомиров Петров

Пряка демокрация

1. Александър Иванов Богданов

2. Валери Тодоров Ценков

3. Емил Любомиров Трънкаров

4. Васил Петров Василев

5. Иван Цветков Иванов

6. Иван Богданов Иванов

7. Александър Иванов Александров

8. Ина Методиева Трендафилова

9. Николай Георгиев Димитров

Нация

1. Александър Методиев Златков

Сияние

1. Мартин Здравков Каркелев

2. Даниела Колева Димитрова

3. Мартин Георгиев Андреев

4. Калин Димитров Крулев

5. Цанко Бориславов Донков

6. Щерю Йорданов Гълъбов

7. Лина Огнянова Стоева

Движение на непартийните кандидати

1. Пенка Бочева Бочева

2. Вихрен Николаев Михайлов

3. Димитър Борисов Тасев

4. Тони Савов Младжовски

5. Ирина Христова Велинова – Пераки

6. Татяна Георгиева Праскова

7. Стефан Илиев Стоянов

Непокорна България

1. Стоян Стойков Сопотенски

2. Павел Радославов Георгиев

3. Светла Миткова Таскова

4. Мирела Миткова Хитова

5. Грета Георгиева Забунова-Христова

6. Иво Илиев Бачийски

7. Радомир Костов Демиров

8. Йоана Николаева Николова

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Валентин Симеонов Симов

2. Пламен Петров Славчев

3. Калоян Борисов Йолов

4. Павел Няголов Камбуров

5. Димитър Цветанов Тодоров

6. Теодора Валентинова Симова

Трети март

1. Тихомир Иванов Атанасов

2. Стефко Христов Гагаузов

3. Ирина Ничкова Стратиева

4. Владислав Венциславов Григоров

5. Павел Тодоров Нинов

6. Станимир Георгиев Стратиев

7. Иван-Калоян Валентинов Стефанов

8. Красен Милков Стоянов

9. Галин Александров Генчев

10. Никола Радев Джунев

11. Свилен Митев Митев

12. Милко Славейков Тасков

13. Ангел Борисов Григоров

14. Стефан Пламенов Георгиев

15. Емил Веселинов Бастрев

16. Ангел Йосифов Алипиев

17. Иванина Божидарова Манолова

18. Тодор Хараламбиев Ламбев

19.Татяна Йорданова Лисичкова

Глас народен

1. Галя Николаева Кърнева

2. Георги Ангелов Върбанов

3. Стефан Радославов Цончев

Синя България

1. Петър Стефанов Москов

2. Иван Георгиев Сотиров

3. Никола Симеонов Янков

4. Цецка Георгиева Бачкова

5. Светослав Михайлов Живков

6. Росица Желязкова Рачева

7. Николай Василев Тодоров

8. Александър Иванов Загорски

9. Ивайло Иванов Караньотов

10. Марта Венелинова Василева

11. Надя Иванова Дилова

12. Ангел Атанасов Георгиев

13. Нинко Лозанов Борисов

14. Кристина Йорданова Сунгарска

15. Десислава Тодорова Бебова

16. Петко Илиев Събев

17. Димитър Спириев Симеонов

18. Радослав Ефтимов Христов

19. Лъчезар Емилов Иванов

20. Борис Вилхелм Точев

21. Ивета Филипова Борисова

22. Калина Иванова Николова

23. Веселин Петров Жеков

24. Боян Бориславов Цветанов

25. Иван Деянов Калагларски

26. Захари Петров Петров

България може

1. Кирил Стефанов Нешев

2. Теодор Кирилов Димокенчев

3. Ивайло Адалберт Зафиров

4. Виолета Найденова Найденова-Петрова

5. Николай Николаев Стефанов

6. Дейвид Валентинов Еленков

7. Айра Людмилова Димокенчева

8. Валентин Спасов Гетов

9. Момчил Момчилов Момчилов

10. Делян Иванов Ангелов

11. Ирина Маринова Готова

12. Цветелина Владимирова Иванова

13. Николай Александров Тодоров

Антикорупционен блок

1. Даниела Стоянова Божинова

2. Иван Косев Манев

3. Мартин Михайлов Заимов

4. Моника Господинова Господинова

5. Веселин Николов Дробенов

6. Апостол Устиянов Мушмов

7. Васил Костадинов Гюров

8. Румяна Георгиева Борисова

9. Петко Димитров Цветков

10. Иван Радков Зарков

11. Петър Димитров Петров

12. Атанас Атанасов Лозанов

13. Симеон Арангелов Арангелов

14. Станислав Петров Станчев

15. Георги Георгиев Иванов

16. Димчо Желев Радев

17. Слави Христов Студенков

18. Стоян Димитров Йотов

19. Андрей Христов Ралев

20. Галя Жечева Иванова

21. Павел Янков Янев

22. Силвия Ивайлова Бакърджиева

23. Искра Страхилова Микова