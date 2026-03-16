За ден спипаха 19 пияни зад волана и 6 с положителни тестове за наркотици

16 429 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 19 161 водачи и пътници. Съставени са 5348 фиша и 457 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000; един водач е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 6, шестима са отказалите тестване.