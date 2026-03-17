Вижте кои са кандидатите за депутати в 27-и МИР - Стара Загора

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 27 МИР - Стара Загора.

От този регион ще бъдат избрани общо 11 депутати.

"Прогресивна България"

1. Александър Георгиев Пулев

2. Крум Владимиров Неделков

3. Елена Маргаритова Нонева

4. Вяра Радкова Петрова

5. Мариям Саркис Сакъз

6. Красимир Андреев Папазов

7. Момчил Бончев Петров

8. Мирослав Недялков Митков

9. Милен Стефанов Петров

10. Петко Тенев Тенев

11. Диян Михаилов Георгиев

12. Любов Димова Авджиева

13. Румен Иванов Янков

14. Павлена Желева Божкова-Динкова

15. Даниел Иванов Димов

16. Георги Желязков Георгиев

17. Владимир Недялков Вонев

18. Преслав Дамянов Георгиев

19. Веселин Димчев Радев

20. Анна Пламенова Пешева

21. Димитър Тодоров Димитров

22. Кунчо Тодоров Кунев

ГЕРБ-СДС

1. Красимир Георгиев Вълчев

2. Маноил Минчев Манев

3. Илиана Петкова Жекова

4. Даниел Валентинов Петков

5. Зорница Петкова Георгиева

6. Иван Станчев Станчев

7. Николай Иванов Николов

8. Йоана Георгиева Йончева – Фильова

9. Емил Христов Филипов

10. Живко Бончев Желев

11. Светозар Тодоров Ялъмов

12. Николай Веселинов Петров

13. Виктор Руменов Раев

14. Петко Константинов Карагитлиев

15. Росица Стефанова Радева

16. Веселин Росенов Сираков

17. Пресиян Пейчев Кисьов

18. Живко Гочев Желязков

19. Николай Колев Динев

20. Габриела Валентинова Маринова

21. Петър Цецов Горанов

22. Николай Митков Факиров

ПП-ДБ

1. Радослав Стефанов Рибарски

2. Магдалена Владимирова Овчарова – Трашлиева

3. Бончо Григоров Григоров

4. Иван Георгиев Лапчев

5. Радослав Красенов Василев

6. Пенка Стайкова Василева

7. Жеко Георгиев Георгиев

8. Яница Милканова Господинова

9. Армин Рафаел Саркисян

10. Анастасия Бойкова Заякова

11. Живка Стоянова Стоева

12. Методи Йорданов Маринов

13. Господинка Иванова Георгиева

14. Станислав Енчев Бойчев

15. Станислав Сашков Петков

ДПС

1. Иса Емин Бесоолу

2. Николай Тонев Колев

3. Шендоан Ремзи Халит

4. Метин Ялзер Качан

5. Тунджай Рамадан Йoзтюрк

6. Милена Иванова Паунов

7. Юзеир Али Кенан

8. Мехмед Неджми Зейнел

9. Венелина Стефанова Маджарова-Саид

10. Иван Енев Костадинов

11. Васил Тодоров Василев

12. Румен Тодоров Желев

13. Есмерай Руфкиева Мехмед

14. Айгюн Радванов Хаджиисмаилов

15. Силвия Иванова Иванова

16. Шакир Ибрям Картал

17. Асан Халил Асан

18. Емилиян Цонев Тотев

19. Селиме Кяшиф Шериф

20. Вахдет Асанов Мехмедов

21. Анастас Йосков Черкезов

22. Валентин Валентинов Георгиев

"Възраждане"

1. Искра Михайлова Михайлова

2. Даниел Станиславов Проданов

3. Калин Николаев Калинов

4. Ива Серьожева Ангелкова

5. Яна Мартинова Динева

6. Наталия Данчева Змеева

7. Зарко Атанасов Иванов

8. Симеон Тодоров Шопов

9. Тодор Руменов Делчев

10. Дончо Кънчев Радев

11. Михаил Борисов Атанасов

12. Милка Матева Костадинова

13. Жасмина Петкова Байнова

14. Стоил Михайлов Минев

15. Станимир Георгиев Стойчев

16. Иван Сотиров Тишев

17. Петър Иванов Динев

18. Тенчо Василев Тенев

19. Стилян Христов Христов

20. Красимир Славов Колев

21. Денислав Иванов Пенев

22. Георги Денев Бяндов

МЕЧ

1. Кирил Атанасов Веселински

2. Веселин Веселинов Скравенски

3. Калоян Ангелов Атанасов

4. Станимир Бойков Иванов

5. Данаил Генов Генев

6. Цветелин Иванов Кирилов

7. Тодор Русев Динев

8. Милена Илиева Дикова

9. Диана Стефанова Троева

10. Иван Димитров Иванов

11. Александър Ангелов Надов

12. Йордан Стилиянов Томов

13. Иван Динков Динев

14. Петър Стефанов Косев

15. Мирослава Николова Рестем

16. Митко Иванов Митев

БСП-ОЛ

1.Иван Кръстев Кръстев

2. Наталия Василева Киселова

3. Галина Куманова Господинова

4. Иван Бисеров Иванов

5. Любчо Николов Иванов

6. Златина Димова Иванова

7. Радослав Георгиев Георгиев

8. Христофор Желязков Маринов

9. Иван Неделчев Иванов

10. Красимир Митков Иванов

11. Николет Костадинова Костадинова

12. Стефан Генчев Стойчев

13. Ирин Деянов Арбалов

14. Динка Димова Далаков

15. Радостина Николова Василева-Амзова

16. Ивелина Живкова Гочева

17. Камелия Димчева Стаматова-Йовчева

18. Петя Сашкова Велчева

19. Живко Динков Гочев

20. Владимир Петков Петков

21. Марина Дечева Захариева

22. Донка Желязкова Динева

ИТН

1. Павела Василева Митова

2. Александър Николов Вълчев

3. Андрей Стоянов Андреев

4. Силвия Мариова Видолова

5. Дончо Бончев Йорданов

6. Нели Нейкова Цанева

7. Ружа Филипова Андролова

8. Георги Николаев Христов

9. Велин Пенков Антонов

10. Елена Гошева Динева

11. Живка Митева Маринова

12. Велин Братанов Величков

13. Стела Маткова Маткова

14. Валери Белославов Димитров

15. Братана Красимирова Кънчева

"Величие"

1. Красимира Петкова Нинова – Катинчарова

2. Пламен Яворов Кънчев

3. Иван Митков Митев

4. Златина Стефанова Иванова

5. Николай Генчев Генчев

6. Димитър Неженов Димитров

7. Росен Грудев Динев

8. Тотка Стоянова Банева

9. Валентина Видева Рибникова

10. Иван Минчев Кирчев

11. Ивета Бонева Михалева

12. Мария Николова Колева

13. Ангел Миленов Колев

АПС

1. Димитър Андонов Николов

2. Щилиян Велинов Велинов

3. Венко Янчев Динев

4. Хасан Осман Ходжа

5. Венка Панова Василева

6. Радион Василев Попов

7. Дончо Георгиев Чернев

8. Йосиф Ибрям Ибрям

9. Ивайло Куманов Иванов

10. Андон Маринов Андонов

11. Стоян Йонков Колев

12. Теодор Атанасов Тодоров

13. Васил Светославов Даскалов

14. Ангел Димитров Стоянов

"България може"

1. Кирил Петров Лулев

2. Антон Кунчев Огнянов

3. Светлин Митков Иванов

4. Динко Веселинов Чавдаров

5. Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова

6. Николай Жеков Петков

"Трети март"

1. Боянка Колева Янкова

2. Теньо Стоянов Стоянов

3. Тодор Димитров Топалов

4. Ивелин Иванов Христов

5. Мина Тинкова Михова

6. Теодор-Джулиън Георгиев Атанасов

7. Янко Стайков Янков

8. Робърт Георгиев Димитров

9. Тихомир Маринов Иванов

10. Костадин Димитров Атанасов

11. Октай Орхан Сали

12. Йорданка Димитрова Михалева

13. Пейо Димитров Будаков

14. Стилияна Иванова Янкова

15. Тонко Желязков Янков

16. Станислава Иванова Колева

17. Мария Иванова Митева

18. Радка Марчева Динева Йолез

19. Динка Танева Стоянова

"Сияние"

1. Цветозар Венциславов Захариев

2. Маргарит Владимиров Мицев

3. Евгени Николаев Точев

4. Димитър Пламенов Данчев

"Глас народен"

1. Маринела Боянова Маргаритова

2. Николай Златев Мушников

3. Веселин Антонов Христов

"Пряка демокрация"

1. Никола Петров Кайряков

2. Али Реджеб Ибрям

3. Евгений Петров Коцев

"Съпротива"

1. Владимир Венциславов Стоянов

2. Калоян Костадинов Костадинов

3. Теодор Лъчезаров Захариев

"Движение на непартийните кандидати"

1. Иван Стефанов Иванов

2. Димитринка Костова Пенчева

3. Лора Васкова Янева

4. Паулина Венкова Русинова

5. Иван Иванов Шошев

"Моя България"

1. Ива Ивайлова Дражева

2.Георги Стефанов Трендафилов

"Народна партия Истината и само истината"

1. Иван Александров Иванов

2. Недялко Иванов Танев

3. Теодора Стефанова Славова

"Синя България"

1. Юлия Тенева Кючукова

2. Симеон Асенов Стоилков

3. Красимир Бойчев Койчев

4. Мария Танева Танева

5. Теньо Нанчев Тенев

"Партия на зелените"

1. Анна Георгиева Кирилова

2. Иван Велев Иванов

"Антикорупционен блок"

1. Николай Петев Кючуков

2. Габриел Стефанова Ботева

3. Костадин Стефанов Деянов

4. Георги Ценков Георгиев

5. Жени Петкова Христова

6. Иван Стойчев Антонов

7. Валентин Иванов Лалев

8. Николай Иванов Димитров

9. Николай Георгиев Стефанов

10. Цветан Пламенов Нешев

11. Иван Кирилов Димитров

"Непокорна България"

1. Мая Кирилова Александрова

2. Ваниела Кръстева Николова

3. Даниела Стихомирова Даскалова

4. Живка Бонева Кондова

"Нация"

1. Станимил Петков Хубчев

2. Мариян Миленов Монов

3. Динка Драгиева Хубчева