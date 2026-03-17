Вижте всички кандидати за депутати в 12-и МИР-Монтана

Вижте пълния списък за кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 25 МИР-София.

От този регион ще бъдат избрани общо четирима депутати.

Прогресивна България

1. Димитър Петров

2. Пламен Абровски

3. Даниела Георгиева

4. Д-р Георги Чакъров

5. Борислав Тушев

6. Иван Каменов

7. Йорданка Ценкова

8. Венислав Любенов

ГЕРБ-СДС

1. Румен Христов

2. Калин Хайтов

3. Михаил Пасманджийски

4. Стоян Ангелов

5. Християн Христов

6. Д-р Христо Кастрев

7. Ирена Димова

ПП-ДБ

1. Богдан Валериев Богданов

2. Валери Красимиров Спасов

3. Александър Георгиев Петров

4. Делян Феликсов Симеонов

5. Кристиян Борисов Кирилов

6. Дебора Йорданова Петкова

7. Светослав Нейков Димитров

8. Теодор Асенов Евдокимов

ДПС

1. Димитър Аврамов

2. Надя Петрова

3. Деян Георгиев

4. Мелани Сергеева

5.Замфир Борисов

6.Тереза Милкова

7. Кремена Томова

8. Валентин Валентинов.

Възраждане

1. Петър Николаев Петров

2. Александър Людмилов Димитров

3. Милован Жан Панталеев

4. Атанас Трайчов Василев

5. Слави Ваньов Ставров

6. Александър Димитров Радоев

7. Жельо Димитров Йорданов

8. Георги Ангелов Георгиев

БСП - ОЛ

1. Пламен Спасов Младенов

2. Красимир Бориславов Иванов

3. Петър Тодоров Петров

4. Руси Иванов Статков

5. Арсен Симов Александров

6. Галя Георгиева Рачкова

7. Невена Антонова Петрова

8. Нанси Силвиева Кирилова

ИТН

1. Ашот Гегамович Казарян

2. Силви Кирилов Петров

3. Диана Димитрова Младенова

4. Цветелина Димитрова Атанасова

АПС

1. Димитър Йорданов Чукарски

2. Явор Илиев Хайтов

3. Димана Макариева Павлова

4. Добромир Чавдаров Йоцов

5. Васил Георгиев Замфиров

6. Катя Павлова Тодорова

7. Александър Тодоров Маринов

8. Мартин Здравков Атанасов

МЕЧ

1. Калоян Юриев Тачев

2. Пламен Ангелов Петков

3. Невяна Георгиева Пътерчовска-Пунчева

4. Станислава Мирославова Генчева

Величие

1. Милен Методиев Сибинов

2. Валентин Стоянов Стоянов

3. Анелия Михайлова Ангелова

4. Румен Стоянов Тихолов

Движение на непартийните кандидати

1. Ива Стефанова Георгиева

2. Андрей Емилов Илиев

Моя България

1. Дориян Аспарухов Аврамов

Съпротива

1. Камен Захариев Тасков

2. Йордан Цветанов Иванов

Народна партия Истината и само истината

1. Станил Миролюбов Кавалски

2. Иван Кирилов Йорданов

3. Христина Тодорова Николова

4. Симеон Стоянов Тодоров

Пряка демокрация

1. Биляна Стефанова Илиева

Национално движение Непокорна България

1. Мария Руменова Китанова

2. Кирилка Тодорова Илиева

3. Росен Софрониев Тодоров

4. Георги Димитров Георгиев

България може

1. Мартин Илиев Илиев

2. Бетина Людмилова Лалковска-Бишкарова

Антикорупционен блок

1. Георги Сашков Стефанов

2. Галя Жечева Иванова

3. Теодор Евгениев Антонов

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Евтим Георгиев Лозанов

Синя България

1. Стоян Иванов Кузов

2. Ана Симеонова Атанасова

3. Мирослав Виденов Младенов

4. Соня Миткова Симеонова

5. Венета Цветанова Йорданова

Трети март

1. Маргарита Василева Кънева

2. Ася Венелинова Великова

3. Деа-Маргарита Лозанова Петрова

Нация

1. Ричард Валентинов Георгиев

2. Пламен Георгиев Тончев

Глас народен

1. Михаил Иванов Михов

2. Цветелина Венелинова Христова

3. Райна Сашова Ангелова

Сияние

1. Христо Василев Узунов

2. Кирил Димитров Георгиев

3. Мариана Стоилкова Костова