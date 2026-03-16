Бойко Борисов ще води две листи на ГЕРБ - в София срещу Радев и в Пловдив срещу Владо Николов

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов традиционно ще води две листи – в столичния 25 МИР-София и в Пловдив-град. Бойко Борисов ще се изправи срещу Румен Радев, който ще води листите на "Прогресивна България" в 25 МИР София, а в Пловдив срещу Владимир Николов.
Министър-председателят от последното редовно правителство Росен Желязков повежда листата на коалицията в Благоевград. Теменужка Петкова оглавява листите в Русе и Търговище. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев този път, освен листата в Габрово ще води и в столичния 23 МИР-София. Делян Добрев също ще води две листи - тази в 24 МИР-София, както и листата в в Хасково. Цвета Караянчева отново ще води в Кърджали и Пловдив-област.
Водачите на листите на ГЕРБ-СДС за всички избирателни райони:
МИР 01 Благоевград
МИР 02 Бургас
МИР 03 Варна
Владислав Горанов
МИР 04 Велико Търново
Проф. д-р Костадин Ангелов
МИР 05 Видин
Росица Кирова
МИР 06 Враца
Красен Кръстев
МИР 07 Габрово
МИР 08 Добрич
МИР 09 Кърджали
Цвета Караянчева
МИР 10 Кюстендил
Христо Терзийски
МИР 11 Ловеч
Николай Нанков
МИР 12 Монтана
Румен Христов
МИР 13 Пазарджик
Стефан Мирев
МИР 14 Перник
МИР 15 Плевен
Валери Лачовски
МИР 16 Пловдив град
МИР 17 Пловдив област
Цвета Караянчева
МИР 18 Разград
МИР 19 Русе
МИР 20 Силистра
Милен Делийски
МИР 21 Сливен
Десислава Танева
МИР 22 Смолян
Красимир Събев
МИР 23 София град
МИР 24 София град
МИР 25 София град
МИР 26 София област
Младен Маринов
МИР 27 Стара Загора
МИР 28 Търговище
МИР 29 Хасково
МИР 30 Шумен
МИР 31 Ямбол