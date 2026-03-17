Вижте всички кандидати за депутати в 30-и МИР-Шумен

Вижте пълния списък за кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 30-и МИР-Шумен. От този район ще бъдат избрани общо шестима депутати.

Прогресивна България

1. Явор Иванов Плашилски

2. Александър Георгиев Пулев

3. Стела Петкова Загорчева - Серафимова

4. Милена Николова Недева

5. Стоян Димитров Чанев

6. Севгин Лютви Хълми

7. Лили Василева Петрова

8. Валя Иванова Видева

9. Айхан Недим Ахмед

10. Милен Иванов Христов

11. Евгени Ганев Гандев

12. Петър Иванов Железов

ГЕРБ-СДС

1. Даниел Павлов Митов

2. Любомир Димитров Христов

3. Детелина Красимирова Куртева

4. Светлозар Начев Николов

5. Огнян Симеонов Илиев

6. Десислава Ивелинова Вълчева

7. Борис Илиев Иванов

8. Светослав Сашев Маджаров

9. Юлиян Иванов Андреев

10. Мартин Владимиров Илиев

11. Махмуд Али-Хайдар Аламо

12. Зорница Красимирова Велева

ПП-ДБ

1. Айлин Нуридин Пехливанова

2. Захари Георгиев Борачев

3. Хелия Кирилова Божилова

4. Йордан Недев Йорданов

5. Юлиана Мирчева Попова-Йосифова

6. Данчо Георгиев Караджов

7. Тефик Али Хасан

8. Станислав Гинев Бозов

9. Милен Иванов Милчев

10. Марин Миланов Траев

11. Цветозара Валентинова Живкова

12. Богомил Петров Петров

ДПС

1. Нида Намъков Ахмедов

2. Хамид Бари Хамид

3. Айсел Алиева Мустафова

4. Рафет Седатов Исмаилов

5. Селятин Себайдин Мехмед

6. Синем Джелил Емби

7. Хамди Сами Авджъ

8. Севджан Тасин Акиф

9. Биргюл Себайдинова Османова

10. Ахмед Фикрет Ахмед

11. Светлозар Димитров Георгиев

12. Хюсеин Осман Хюсеин

Възраждане

1. Веселин Миленов Вешев

2. Ивайло Бойчев Обретенов

3. Стоян Веселинов Стоянов

4. Борислав Валентинов Костов

5. Светла Димитрова Станкова

6. Красимир Жечев Василев

7. Мирослав Стойчев Кьосев

8. Константин Иванов Тодоров

9. Недко Милков Недев

10. Владислав Руменов Арнаудов

11. Людмила Радославова Борисова

12. Божидара Любенова Руменова

БСП - ОЛ

1. Валери Мирчев Жаблянов

2. Павел Валентинов Караиванов

3. Аян Джошкунов Мехмедов

4. Гергана Георгиева Николова

5. Даниел Атанасов Дончев

6. Александър Добромиров Енчев

7. Йорданка Валентинова Атанасова

8. Ваня Георгиева Димитрова

9. Тамара Федоровна Стилиянова

10. Данаил Тодоров Костадинов

Има такъв народ

1. Ивайло Симеонов Костадинов

2. Мартин Василев Капралов

3. Марияна Николаева Георгиева

4. Анатоли Иванов Лазаров

5. Йоан Анев Йоргов

6. Ивайло Ивайлов Крушевски

7. Нина Василева Тодорова

Алианс за права и свободи

1. Танер Мехмед Али

2. Мустаджан Мустафа Шабан

3. Таксин Нуридинов Мустафов

4. Тюнчер Мехмедов Хамдиев

5. Мустафа Ахмед Мустафа

МЕЧ

1. Георги Ненов Няголов

2. Станислав Данчев Йорданов

3. Иван Върбанов Върбанов

4. Валентин Атанасов Върбев

5. Наталия Андонова Йорданова

6. Йордан Янков Стоянов

7. Евгени Павлов Евтимов

Величие

1. Милена Стоянова Мерсинкова-Йорданова

2. Генади Колев Георгиев

3. Стефани Стефанова Андреева

4. Мария Серафимова Атанасова

5. Дамян Колев Димитров

6. Николай Росенов Марчев

7. Николай Руменов Радев

8. Аднан Османов Ереджебов

9. Анна Иванова Василева

10. Николай Димитров Тихолов

11. Богдан Мирославов Павлов

12. Надежда Калоянова Стоянова

Народна партия истината и само истината

1. Радка Маринова Душева

2. Денислав Христов Дросев

3. Станил Миролюбов Кавалски

4. Снежана Неделчева Неделчева

Моя България

1. Златина Войкова Ковчазлиева

Нация

1. Атанас Върбанов Атанасов

2. Йордан Ангелов Йотов

Глас народен

1. Борислав Николаев Маринов

2. Никола Димитров Петров

3. Николай Стефанов Ангелов

4. Явор Николаев Нанев

Движение на непартийните кандидати

1. Васил Красенов Василев

2. Ивайло Янков Иванов

Съпротива

1. Румен Димитров Лазаров

Сияние

1. Диана Нацкова Дойчева-Томова

2. Владимир Спиров Костов

3. Фатиме Юсеин Шиндева

Пряка демокрация

1. Аделина Георгиева Желева

2. Златинка Костадинова Иванова

3. Дороти Иванова Казакова

4. Анабел Светославова Стойкова

5. Красимир Сашев Колев

Трети март

1. Андрей Александрович Ваховски

2. Стоян Георгиев Димитров

Партия на зелените

1. Пламен Ангелов Ангелов

2. Борислав Вълев Божинов

Синя България

1. Борислав Христов Борисов

2. Милена Валентинова Костова

3. Григорян Енчов Григоров

България може

1. Ради Стоев Димов

2. Иван Владимиров Илиев

Антикорупционен блок

1. Недко Павлов Колев

2. Моника Господинова Господинова

3. Свилен Йорданов Стойчев

4. Стоянка Колева Божкова

Непокорна България

1. Елена Вeлчева Димова

2. Яна Вичкова Георгиева

3. Христо Валериев Василиев