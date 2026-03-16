БАБХ откри растеж на бактерии и плесени в училищни сандвичи, предлагали се и имитиращи продукти

Със заповед на директора на агенцията вече ще се изписва на етикета датата на замразяване на продукта, както и датата, на която е бил размразен

Над 400 проверки вече са извършени в училища, като са взети проби за изследване на качеството на хранителните продукти.

Това съобщи шефът на БАБХ д-р Ангел Мавровски на брифинг в агенцията.

"Имаме съмнения, че се предлагат имитиращи продукти по програмата "Училищен плод и мляко", но проверките продължават и скоро ще има резултати", добави той.

Новият зам.-изпълнителен директор на агенцията, доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, допълни, че до момента са изследвани 130 закуски и сандвичи. При анализите в три от сандвичите е открит растеж на бактерии, а в четири са установени плесени.

По отношение на млякото и млечните продукти има резултати от 78 проби. Установени са несъответстващи резултати в три сирена и един кашкавал. В четири проби - масло, сирене и кашкавал, са установени не млечни мазнини.

Изследвани са и четири проби местни продукти. В една от тях е установено завишено водно съдържание. При двете проби хляб, които са изследвани не са намерени отклонения. Изследвани са 95 броя проби от плодове и зеленчуци за остатъци от пестициди. "Няма установени завишени резултати", заяви Янковска.

"Проверките, които предприемаме за момента са кампанийни, предстои да се въведат като рутинни. Причината за такава масирана акция относно училищното хранене, е възмущението ми от качеството на храните, които се предлагат на децата. Необходимо е много сериозен контрол и при необходимост да се заделят повече пари за децата", каза шефът на агенцията.

Освен това от думите му стана ясно, че с негова заповед се въвежда 100% контрол върху пилешкото месо поради съмнения за наличието на салмонелоза и потенциален риск за здравето на хората. Ще се отбелязва датата на етикета кога продуктът е замразен и датата на размразяване. Тоест ще се знае размразените продукти на коя дата са замразени и колко пъти", разясни той.

"Възстановяваме 100 процента контрола върху границите ни съвместно с другите органи на реда, има огромен проблем с движението на животите, което констатирахме и с колегите за случая в Ихтиман. Задържаният камион показва контрабанден канал не от сега, а от години, поне от три и повече.

Оттук нататък няма да се прави компромис с нищо, имаме денонощно присъствие, дежурни екипи. Тази нерегламентирана практика, която позволява навлизането на храни от животински продукти с неясен произход, без хигиена и качество, трябва да приключи", закани се той.

"Стартираме с масови проверки, които ще бъдат съобщавани при наличие на резултат, предварително нищо няма да казваме. Много малко хора знаят това, което предстои, за да няма теч на информация", обясни Мавроски.

"Ще се извърши пробовземане с екип от София и Варна. Ще присъстват и браншовите организации. Нашата цел е да направим всички процеси в държавата да са ясни и прозрачни за всички", категоричен бе той.

