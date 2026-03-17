Вижте всички кандидати за депутати в 6-и МИР-Враца

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 6-и МИР-Враца

От този регион ще бъдат избрани общо петима депутати.

Прогресивна България

1. Иван Шишков

2. Георги Митов

3. Михаил Михайлов

4.Тихомир Кръстев

5. Стела Илиева

6. Красидара Тошева

7. Анатолий Петров

8. Десислава Костова

9. Мариян Сандулов

10. Бетина Иванова

11. Найден Иванов

12. Гергана Янчева

ГЕРБ-СДС

1. Красен Георгиев Кръстев

2. Мартин Николаев Харизанов

3. Ангел Лалюв

4. Христинка Манова

5. Д-р Емил Миленков

6. Дамян Петров

7. Десислава Петрова

8. Мариана Петков

9. Пламена Цветанова

10. Мартин Руменов

11. Илийчо Лачовски

12. Цветомила Тодорова

ПП-ДБ

1. Деница Димитрова Симеонова

2. Галя Йотова Илиева

3. Мариела Георгиева Тодорова

4. Деян Иванов Войкин

5. Кирил Светозаров Кунгалов

6. Никола Иво Николов

7. Тодор Еленков Тодоров

8. Ралица Цветанова Коларова

9. Велин Ангелов Пеев

10. Цветослав Тихомиров Тончев

11. Дияна Жекова Ганева

12. Георги Николаев Стамов

ДПС

1. Иво Севдалинов Цанев

2. Каролина Кьолер Тонова

3. Кристин Мехти Касъмов

4. Христо Найденов Найденов

5. Йордан Александров Димитров

6. Марин Иванов Цветков

7. Стефан Пламенов Вълков

8. Галя Николова

9. Венислав Иванов

10. Христо Иванов Иванов

11. Валентин Мечев

12. Ангел Иванов Иванов

Възраждане

1. Ивайло Василев Папов

2. Виолин Минчев

3. Лилиан Петков

4. Тихомир Тодоров

5. Евгени Спасов

6. Ангел Тодоров

БСП - ОЛ

1. Иван Георгиев Иванов

2. Адриан Руменов Тодоров

3. Данаил Стефчов Димитров

4. Ивайло Митков Иванов

5. Васил Антимов Дацев

6. Ангел Димитров Ангелов

7. Ивайло Кирилов Димитров

8. Цветомир Тониев Статков

9. Галиела Милчева Гачовска

10. Емилия Георгиева Аморес

11. Антонио Илиев Христов

12. Атанас Пенков Илиев

ИТН

1. Иван Клисурски

2. Климент Иларионов

3. Пламен Панчев

4. Илия Иванов

МЕЧ

1. Красимир Цветков Манов

2. Николай Димитров Георгиев

3. Димитър Николаев Коцев

4. Даяна Миткова Методиева

Величие

1. Д-р Румен Тихолов

2. Милен Сибинов

3. Илиян Илиев

4. Момчил Стефанов

АПС

1. Росен Димитров

2. Стефан Ангелов

3. Иво Кожухарски

4. Цветан Марков

5. Тони Борисов

6. Милена Николова

Народна партия Истината и само истината

1. Иван Кирилов Йорданов

2. Магдалена Ненова Дюлгерова

3. Станислав Емилов Сашев

Съпротива

1. Иван Цветанов Павлов

2. Пламен Цветков Панов

3. Никола Георгиев Хайлазов

4. Сашо Алексиев Симеонов

Моя България

1. Йорданка Любомирова Василева

Пряка демокрация

1. Пламен Ананиев Тошев

2. Георги Николаев Еремиев

Нация

1. Антон Костов Дабевски

2. Росица Василева Георгиева

Сияние

1. Христина Василева Тодорова

2. Симеон Николов Величков

Глас народен

1. Борислав Николаев Маринов

2. Цветан Ангелов Янкуловски

3. Райна Сашова Ангелова

Партия на Зелените

1. Васко Райчинов Йотов

2. Петър Димитров Илчов

Непокорна България

1. Валентина Пелова Ричанек

2. Ирена Станчева Станчева

3. Илия Ангелов Илиев

4. Татяна Константинова Братойчева

5. Анна Кирилова Костова

6. Асен Златков Бочуков

7. Екатерина Димитрова Матева

8. Денислав Ивов Костов

България може

1. Ивайло Тошков Найденов

2. Кристиан Росенов Айков

3. Георги Димитров Илиев

4. Бетина Людмилова Лалковска

5. Борислав Кирилов Станимиров

6. Николай Александров Тодоров

Синя България

1. Николай Попов

2. Стоян Кузов

3. Евгени Генов

4. Цецка Бачкова

5. Юри Крумов

6. Нина Пановска

7. Вилиан Цветанов

8. Александра Бортанова

9. Пролетина Закова

10. Марина Кюланова

Движение на непартийните кандидати

1. Вихрен Николаев Михайлов

2. Сашо Петров Санков

3. Георги Кирилов Стоичков

Трети март

1. Весела Атанасова Драганова

2. Весела Валериева Младенова

3. Малинка Георгиева Конакчийска

4. Пламенка Илиева Андреева

Антикорупционен блок

1. Филип Мартинов Павлов

2. Анели Димитров Христов

3. Милен Благоев Стоянов

4. Ангел Илиев Стоянов

5. Мария Красимирова Неделкова