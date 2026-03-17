Вижте всички кандидати за депутати в 20-и МИР Силистра

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 20-и МИР Силистра.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.

"Прогресивна България"

Слави Василев Василев Димитър Сашев Тодоров Дениз Мусов Алитов Минчо Йорданов Йорданов Георги Георгиев Атанасов Иван Николаев Недев Пейчо Стефанов Пейчев Габриел Николаев Георгиев

ГЕРБ - СДС

Милен Делийски Юксел Осман Ахмед Ивелин Статев Иванов Младен Русинов Минчев Ивелин Митков Неделчев Селим Джавид Садула Васил Красимиров Дойнов Иван Добринов Киров

ПП-ДБ

Богомил Иванов Петков Чавдар Димитров Куманов Михаела Михайлова Михайлова Радослав Георгиев Георгиев Зеки Мехмедов Салимов Симона Дянкова Великова Петър Антонов Петров Стефан Железов Железов

ДПС

Неждет Джевдет Невхис Мустафа Сезгин Алиибрям Тансер Бейти Сезен Сайън Адем Адем Гюнай Яшар Бирол Мехмед

"Възраждане"

Марин Руменов Николов Свилен Иванов Димитров Валентин Николаев Колев Петър Митев Петров Пламен Вълчев Пенчев Георги Василев Георгиев

БСП - ОЛ

Владимир Маринов Маринов Димитър Маринчев Христов Христо Весков Банов Борислав Колев Иванов Сергей Георгиев Тинев Ростислав Росенов Генев Венцислав Димитров Костадинов

ИТН

Венко Петров Начев Станислава Иванова Стефанова Десислава Георгиева Жекова

АПС

Гюнер Халил Хакъ Ашкън Шериф Яшар Сибел Ершан Синан Бисер Ахмед Дурмаз Айшегюл Денис Али Пакри Мустафа Сали Светослав Марков Емилов Владислава Стоянова Великова

МЕЧ

Венцислав Иванов Петков Валентин Пламенов Воденичаров Никола Красимиров Йорданов Веселин Енчев Енчев Калоян Николов Георгиев

"Величие"

Геомил Василев Георгиев Косара Иванова Стайкова Вероника Димитрова Алексиева Бояна Йорданова Ковачева

"Синя България"

Владимир Трифонов Недев Стефан Иванов Ненчовски Нено Стефанов Христов Владимир Великов Тилев Никола Тодоров Петров Красимир Маринов Костадинов Венелин Костадинов Павлов

"Сияние"

Ивелин Пламенов Томов Валентин Асенов Давидов

"Непокорна България"

Иво Боянов Атанасов Добромир Маринов Добрев Иван Георгиев Иванов

"Антикорупционен блок"

Георги Николов Атанасов Пламена Милчева Бибешкова-Димитрова Милко Стойчев Марков Михаил Руменов Михов Лъчезар Александров Алексиев

"Трети март"

Стефан Пламенов Георгиев Пламен Георгиев Димитров

"Движение на непартийните кандидати"

Евгени Ганев Керчев Максим Генков Велков

"Глас Народен"

Ангел Йорданов Ангелов Десислава Иванова Иванова

"Нация"

Ангел Маринов Заимов Рени Иванчова Христова

"Съпротива"

Ганчо Костадинов Николов Светлана Георгиевна Филипова

"Моя България"

Тодор Иванов Тодоров

"Пряка демокрация"

Георги Минчев Георгиев

"Партия на зелените"

Георги Недялков Славчев Иван Вълчев Георгиев

"България може"

Мартин Илиянов Тошев Гергана Йорданова Христова

"Народна партия Истината и само истината"