Вижте всички кандидати за депутати в 20-и МИР Силистра

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 20-и МИР Силистра.
От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.
"Прогресивна България"
- Слави Василев Василев
- Димитър Сашев Тодоров
- Дениз Мусов Алитов
- Минчо Йорданов Йорданов
- Георги Георгиев Атанасов
- Иван Николаев Недев
- Пейчо Стефанов Пейчев
- Габриел Николаев Георгиев
ГЕРБ - СДС
- Милен Делийски
- Юксел Осман Ахмед
- Ивелин Статев Иванов
- Младен Русинов Минчев
- Ивелин Митков Неделчев
- Селим Джавид Садула
- Васил Красимиров Дойнов
- Иван Добринов Киров
ПП-ДБ
- Богомил Иванов Петков
- Чавдар Димитров Куманов
- Михаела Михайлова Михайлова
- Радослав Георгиев Георгиев
- Зеки Мехмедов Салимов
- Симона Дянкова Великова
- Петър Антонов Петров
- Стефан Железов Железов
ДПС
- Неждет Джевдет
- Невхис Мустафа
- Сезгин Алиибрям
- Тансер Бейти
- Сезен Сайън
- Адем Адем
- Гюнай Яшар
- Бирол Мехмед
"Възраждане"
- Марин Руменов Николов
- Свилен Иванов Димитров
- Валентин Николаев Колев
- Петър Митев Петров
- Пламен Вълчев Пенчев
- Георги Василев Георгиев
БСП - ОЛ
- Владимир Маринов Маринов
- Димитър Маринчев Христов
- Христо Весков Банов
- Борислав Колев Иванов
- Сергей Георгиев Тинев
- Ростислав Росенов Генев
- Венцислав Димитров Костадинов
ИТН
- Венко Петров Начев
- Станислава Иванова Стефанова
- Десислава Георгиева Жекова
АПС
- Гюнер Халил Хакъ
- Ашкън Шериф Яшар
- Сибел Ершан Синан
- Бисер Ахмед Дурмаз
- Айшегюл Денис Али
- Пакри Мустафа Сали
- Светослав Марков Емилов
- Владислава Стоянова Великова
МЕЧ
- Венцислав Иванов Петков
- Валентин Пламенов Воденичаров
- Никола Красимиров Йорданов
- Веселин Енчев Енчев
- Калоян Николов Георгиев
"Величие"
- Геомил Василев Георгиев
- Косара Иванова Стайкова
- Вероника Димитрова Алексиева
- Бояна Йорданова Ковачева
"Синя България"
- Владимир Трифонов Недев
- Стефан Иванов Ненчовски
- Нено Стефанов Христов
- Владимир Великов Тилев
- Никола Тодоров Петров
- Красимир Маринов Костадинов
- Венелин Костадинов Павлов
"Сияние"
- Ивелин Пламенов Томов
- Валентин Асенов Давидов
"Непокорна България"
- Иво Боянов Атанасов
- Добромир Маринов Добрев
- Иван Георгиев Иванов
"Антикорупционен блок"
- Георги Николов Атанасов
- Пламена Милчева Бибешкова-Димитрова
- Милко Стойчев Марков
- Михаил Руменов Михов
- Лъчезар Александров Алексиев
"Трети март"
- Стефан Пламенов Георгиев
- Пламен Георгиев Димитров
"Движение на непартийните кандидати"
- Евгени Ганев Керчев
- Максим Генков Велков
"Глас Народен"
- Ангел Йорданов Ангелов
- Десислава Иванова Иванова
"Нация"
- Ангел Маринов Заимов
- Рени Иванчова Христова
"Съпротива"
- Ганчо Костадинов Николов
- Светлана Георгиевна Филипова
"Моя България"
- Тодор Иванов Тодоров
"Пряка демокрация"
- Георги Минчев Георгиев
"Партия на зелените"
- Георги Недялков Славчев
- Иван Вълчев Георгиев
"България може"
- Мартин Илиянов Тошев
- Гергана Йорданова Христова
"Народна партия Истината и само истината"
- Рафет Хюсеин Осман
- Любен Иванов Станоев
- Недялка Мирчева Вълчева