Вижте кои са кандидатите за депутати в 4-и МИР Велико Търново

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 04-и МИР Велико Търново.

От този регион ще бъдат избрани общо 8 депутата.

"Прогресивна България"

1. проф. д-р Янка Тянкова

2. Георги Александров Чакъров

3. Диана Станчева Димитрова

4. Александър Романов Узунов

5. Валентин Ботев Гечевски

6. Михаил Петров Ганев

7. Кристина Иванова Върбанова

8. Теменужка Димитрова Тодорова

9. Александър Георгиев Пенчев

10. Сашка Валентинова Михайлова

11. Цветан Досков Досев

12. Рени Желязкова Велкова

13. Петър Христов Димитров

14. Калин Тодоров Тодоров

15. Теодор Йорданов Пуйков

16. Марин Русев Богомилов

ПП ГЕРБ - СДС

1. Костадин Георгиев Ангелов

2. Валентин Василев Точков

3. Димитър Стойков Николов

4. Людмил Хараламбев Гецов

5. Кристиян Василев Кирилов

6. Венцислав Милков Георгиев

7. Емил Денчев Енчев

8. Стефан Иванов Бранзелов

9. Росица Генкова Генчева

10. Ани Николаева Брайнова

11. Камен Илиянов Илиев

12. Диана Костадинова Попова

13. Никифор Тодоров Тодоров

14. Мая Георгиева Чолакова

15. Михаела Валентинова Господинова

16. Валентин Момчилов Петров

ПП-ДБ

1. Йордан Ивов Терзийски

2. Милен Илиев Матеев

3. Лили Пламенова Матева-Цанкова

4. Дончо Иванов Бораджиев

5. Мавроди Евстатиев Калейнски

6. Елена Стоянова Димитрова

7. Соня Георгиева Будева

8. Николай Красимиров Илиев

9. Емил Бориславов Николов

10. Мирослав Тонев Асенов

11. Владислав Димитров Иванов

12. Стефан Станимиров Проданов

13. Дияна Жекова Ганева

14. Красимир Тодоров Попов

15. Анна Маринова Бодакова

16. Теодора Светославова Зъмчева

ДПС - Ново начало

1. Йордан Кирилов Цонев

2. Гюнай Мюмюнов Далоолу

3. Сунай Хасанов Мунков

4. Ферах Синанова Пъцева

5. Мъстън Феимов Еминов

6. Зия Алиев Алиманов

7. Атанас Дончев Бъчваров

8. Здравко Валентинов Добрев

9. Ивелин Якимов Розинов

10. Митко Станчев Станев

11. Деница Кирилова Василева

12. Самир Филипов Димитров

13. Невена Блажева Иванова

14. Джейхун Назми Халил

15. Галя Христова Йорданова

16. Ивайло Данаилов Карамфилов

ПП "Възраждане"

1. Ангел Василев Янчев

2. Александра Тодорова Тодорова

3. Венцислава Маринова Йорданов

4. Христо Добринов Гугучков

5. Светослав Симеонов Тодоров

6. Росен Христов Ангелов

7. Стефан Петров Величков

8. Огнян Петров Георгиев

9. Даниел Димитров Иванов

10. Димитър Русев Карапетков

11. Пенчо Йорданов Пенчев

12. Георги Стоянов Джуров

13. Димитър Андреев Бояджиев

14. Марина Александрова Кирова

15. Красимир Любчев Кишев

16. Димо Колев Колев

БСП - ОЛ

1.Михаил Тодоров Михалев

2. Йордан Маринов Дончев

3. Ирена Петкова Стасинопулу

4. Миглена Христова Желязкова

5. Петко Иванов Прокопов

6. Марио Станимиров Иванов

7. Димана Тихомирова Ангелова

8. Тихомир Стоянов Тодоров

9. Стоил Станков Георгиев

10. Росен Стефанов Петков

11. Грета Пламенова Данкова

12. Дияна Стоянова Филипова

13. Симона Лазарова Лазарова

14. Еленка Ненчева Мачковска

15. Петър Димитров Роглев

ИТН

1. Петър Володиев Дилов

2. Силвия Маринова Николова

3. Теодора Петрова Миланова

4. Стефан Стефанов Карабоев

5. Атанас Стоянов Иванов

6. Димитър Василев Янков

7. Людмила Дианова Трифонов

8. Мариян Веселинов Мачев

9. Федя Стефанов Анов

АПС

1. Емил Христов Александров

2. Ахмед Алиев Ахмедов

3. Ялчин Хамидов Салиев

4. Анелия Георгиева Гьозова – Драгиева

5. Генчо Емилов Генчев

6. Айхан Ахмедов Ахмедов

7. Рефет Садулов Ибрамов

8. Красен Велинов Бозов

9. Мехмед Ибриямов Котаков

10. Нури Хасан Асан

11. Шукри Нуриев Шукриев

12. Антон Сашев Антонов

МЕЧ

1. Деян Петев Петков

2. Светослав Людмилов Лазаров

3. Виктор Иванов Терзийски

4. Мариян Анчев Йорданов

5. Иван Георгиев Тодоров

6. Калин Богданов Даков

7. Александър Стефанов Станев

8. Любомир Мирославов Макавеев

ПП "Величие"

Павлин Стефанов Петров Коста Петров Костов Мария Монева Георгиева Калоян Тодоров Райков Александър Тодоров Данаилов Недялка Николова Чернева Димитър Красимиров Петрушев Маргаритка Маринова Анастасова Илия Димитров Илиев Митко Георгиев Митев Иван Стефанов Беливанов

ПП „България може"

1. Веселин Иванов Георгиев

2. Пламен Христов Стоянов

3. Валентина Маринова Дянкова

4. Цветомир Светославов Георгиев

5. Борислава Емилова Хаджиева-Атанасова

6. Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова

7. Теодор Георгиев Мечкаров

8. Константин Емилов Моновски

9. Стоян Василев Демиревски

КП „Синя България"

1. Мирослав Илиев Евтимов

2. Иван Пламенов Петков

3. Светлана Йорданова Георгиева

4. Тодор Стефанов Попов

5. Магдалена Стоянова Нейкова

6. Камелия Георгиева Джанабетска

7. Йоан Стефанов Лудев

8. Атанас Богданов Арабаджиев

9. Мартина Илиянова Несторова

10. Иванка Велчева Събева

11. Даниел Колев Диманов

12. Росен Николаев Димов

13. Виктор Иванов Дамянов

14. Йордан Стоянов Георгакиев

15. Детелина Антонова Тонева

16. Марио Димитров Цветанов

ПП „Национално движение непокорна България"

1. Георги Страхилов Свиленски

2. Петко Михайлов Тюфекчиев

3. Яна Вичкова Георгиева

4. Иван Даниелов Иванов

5. Стефан Петров Антонов

6. Илиян Мариянов Марков

7. Стоян Витанов Витанов

ПП „Пряка демокрация"

1. Димитър Николаев Дончев

2. Илиян Иванов Симеонов

КП „Сияние"

1. Цветозар Венциславов Захариев

2. Маргарит Владимиров Мицев

3. Стефани Георгиева Донсузова

4. Мирослав Веселинов Иполитов

ПП "Глас народен"

1. Георги Ангелов Върбанов

2. Иван Христов Минев

ПП „Движение на непартийните кандидати"

1. Симеон Александров Коев

2. Теодор Иванов Неделчев

3. Жанет Христова Орфану

ПП „Съпротива"

1. Елена Виловна Табанова-Димитрова

2. Венцислав Божилов Кърпачев

3. Стефан Петров Какамъков

ПП „Моя България"

1. Иван Дончев Атанасов

2. Малвина Сашкова Борисова

ПП „Нация"

1. Ясен Юриев Стоянов

2. Христо Стойчев Иванов

ПП „Народна партия Истината и само истината"

1. Бахредин Салиев Салиев

2. Красимир Радев Александров

3. Емил Сашев Стефанов

КП „Антикорупционен блок"

1. Илза Начкова Христова

2. Румен Веселинов Петков

3. Силвия Йорданова Маркова

4.. Детелин Иванов Опров

5. Марияна Иванова Нордгрен

6. Антон Стойнов Дончев

7. Милен Петков Джановски

8. Таня Илкова Илиева

9. Сашко Иванов Филев

10.Пенчо Георгиев Пандъков

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1. Йордан Богданов Богданов

2. Николай Тодоров Божков

3. Кольо Ивалинов Стратиев

4. Маргарита Пенкова Димитрова

КП "Трети март"

1. Иван Минчев Габеров

2. Калоян Георгиев Статков

3. Ивелина Маринова Караиванова