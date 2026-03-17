Вижте кои са кандидатите за депутати за 5-и МИР-Видин

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 5-и МИР-Видин.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутати.

"Прогресивна България"

1. Цветомир Цветанов

2. Лилия Димитрова

3. Андрей Андреев

4. Борислав Крумов

5. Женя Живова

6. Боян Бойчев

7. Светослав Илиев

8. Димитър Христов

ПП ГЕРБ-СДС

1. Росица Кирова

2. Ани Арутюнян

3. Цветомир Пенков

4. Венислав Ангелов

5. Деян Димитров

6. Д-р Владимир Вълчев

7. Валери Василев

ПП-ДБ

1. Любен Иванов

2. Велин Младенов

3. Мариела Савкова

4. Марин Филчев

5. Стела Стойкова

6. Калин Виденов

7. Владислава Методиев

8. Радослав Георгиев

ДПС - Ново начало

1. Цветан Иванов Енчев

2. Ваньо Костадинов Костин

3. Светослав Димчев Скорчев

4. Калин Славчев Петров

5. Албена Николова Георгиева

6. Светла Светославова Ангелова

7. Виктория Славянова Солакова-Иванова

8. Николай Гълъбов Василев

ПП „Възраждане"

1. Вера Иванова Александрова

2. Радослав Рачев Иванов

3. Ненчо Илиев Нешев

4. Максимка Тодорова Дечева

5. Павел Цветанов Петров

6. Дарка Страхилова Живина

7. Мирослав Цветанов Иванов

8. Росица Перова Серафимова

МЕЧ

1. Соня Стефанова Гарчева

2. Даниела Величкова Тунчева

3. Даниел Стефанов Донов

4. Тереза Любомирова Балканджиева

БСП-ОЛ

1. Боян Валериев Балев

2. Стефан Лазаров Стефанов

3. Светлана Величкова Джукова

4. Татяна Тодорова Върбанова

5. Деян Венков Проданов

6. Нора Александрова Антонова

7. Мартина Марио Цветкова

8. Георги Василев Траянов

ИТН

1. Милен Пламенов Милчев

2. Ивайло Милушев Милушев

3. Малин Миронов Младенов

4. Светослав Владимиров Цветанов

5. Ганка Иванова Гилова- Исаева

6. Гергана Стефчова Якимова

7. Цветомир Недков Цеков1.

"Величие"

1. Радослав Любенов Живков

2. Албена Петкова Борисова

3. Лора Орлинова Николова

4. Даниела Любенова Иванова

5. Емили Николаева Цветкова

6. Галя Желязкова Георгиева

7. Валентин Валентинов Николов

8. Иво Тихомиров Ангелов

АПС

1.Димитър Йорданов Чукарски

2. Щерьо Щерев Щерев

3. Владислав Алексеев Борисов

4. Димана Макариева Павлова

5. Деря Ерол Бекир

6. Георги Христов Георгиев

ПП „Съпротива"

1. Георги Венелинов Георгиев.

2. Веселин Иванов Миков

3. Салваторе Цанов Банков

ПП „Народна партия Истината и само истината"

1. Иван Недялкович Хаджиев

2. Станимира Цветкова Златкова

3. Силвия Цветанова Давидова

Коалиция „Моя България"

1. Дориян Аспарухов Аврамов

ПП „Нация"

1. Людмила Детелинова Йолова

2. Милен Добрев Стоянов

3. Цветанка Йосифова Еленкова

4. Светла Крумова Стоянова

5. Наско Нинков Наков

ПП „Глас народен"

1. Ивайло Цветанов Цеков

ПП "Национално движение „Непокорна България"

1. Йоана Николаева Николова

2. Петър Михайлов Петров

3. Христина Светославова Йорданова

4. Янка Светославова Георгиева

5. Стихомир Крумов Даскалов

6. Лора Данчева Георгиева

ПП „България може"

1. Мартин Илиев Илиев

2. Кристиан Росенов Айков

Коалиция „Сияние"

1. Илиан Колев Точев

2. Стефани Георгиева Донсузова

Движение на непартийните кандидати

1. Антон Христов Антонов

2. Петър Любенов Иванов

Партия „Зелените"

1. Анелия Славейкова Асенова

2. Мартин Огнянов Методиев

ПП "Пряка демокрация"

1. Биляна Стефанова Илиева