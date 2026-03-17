Вижте кои са кандидатите за депутати за 14-и МИР - Перник

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 14-и МИР-Перник.

От този регион ще бъдат избрани общо 4-ма депутати.

"Прогресивна България"

1. Петър Витанов

2. Мартин Мариов Жлябинков

3. Веселина Никифорова Петелова

4. Станислава Йорданова Генадиева

5. Владимир Венциславов Йорданов

6. Ралица Вилиянова Игнатова

7. Грета Антонова Колева

8. Мартин Мирославов Първанов

ГЕРБ-СДС

1. Георг Георгиев

2. Драгостин Пламенов

3. Борислав Иванов

4. Йорданка Александрова

5. Евгени Будинов

6. Кристиян Генадиев

7. Стефан Маринов

8. Христина Георгиева

ПП-ДБ

1. Кристина Петкова

2. Ивайло Спасов

3. Моника Анеглова

4. Калин Соколов

5. Румен Стефанов

6. Велин Младенов

7. Антонио Григоров

8. Милена Исаева.

ДПС

1. Георги Захаринин Попов

2. Симеон Георгиев Гебов

3. Милена Илиева Николова

4. Валери Валериев Радивоев

5. Кристиана Никифорова Брейчева

6. Милена Христова Стоичкова-Арсова

7. Георги Атанасов Георгиев

8. Стефани Любомирова Йорданова

"Възраждане"

1. Димо Георгиев Дренчев

2. Радослав Евгениев Червенков

3. Антонио Йорданов Ангелинов

4. Жанета Васкова Димитрова

5. Александър Антонов Димитров

6. Иван Любомиров Христов

7. Венета Димитрова Крумова

8. Детелина Асенова Николова

БСП-ОЛ

1. Иво Серафимов Ангелов

2. Радостин Филипов Петров

3. Даниел Милчев Стойнев

4. Илиян Григоров Илиев

5. Румен Николаев Драганов

6. Асен Фердов Варадинов

7. Елена Седефчова Христова

8. Николай Радев Йорданов

АПС

1. Велин Владимиров Чилингиров

2. Даниела Тодорова Колева

3. Йордан Райчев Иванов

4. Александър Митков Алексиев

5. Даниела Иванова Никифорова

6. Стефан Георгиев Борисов

МЕЧ

1. Светлин Костов Стоянов

2. Кристина Николаева Уланова

3. Симеон Кирилов Симеонов

4. Ивайло Пламенов Кирилов

5. Иван Хрисимиров Иванов

ИТН

1. Петя Божидарова Димитрова

2. Петър Бонев Костадинов

3. Валентина Юлиянова Велкова

4. Мартин Петров Томов

5. Симона Цветанова Иванова

6. Радостина Александрова Методиева

7. Борислав Атанасов Топалов

8. Георги Иванов Иванов

"Величие

1. Валентина Ленинова Евтимова

2. Кирил Петков Алексов

3. Станислав Красимиров Александров

4. Росица Серьожева Василева

"Национално движение Непокорна България"

1. Славчо Симеонов Михалков

2. Детелина Петрова Стоянова

3. Илина Станиславова Джелепова

4. Снежана Димитрова Григорова

5. Александър Павлов Мирчев

Партия на зелените

1. Алекс Йорданов Велков

2. Людмила Николова Велинова

3. Димитър Георгиев Илиев

"Глас народен"

1. Владимир Киров Табаков

2. Славчо Цветанов Сайков

Антикорупционен блок

1. Албена Симеонова Върбанова

2. Таня Василева Тренкова

3. Йован Зоранов Травица

4. Зорница Велинова Стратиева

5. Антон Методиев Шаренков

"България може"

1. Ивайло Тошков Найденов

2. Мирослав Пламенов Иванов

3. Георги Димитров Илиев

"Синя България"

1. Валентин Любенов Павлов

2. Светослав Николаев Савов

3. Магдалена Христова Иванова

4. Николай Милчев Петров

5. Ева Славчева Врабчанска

6. Даниел Василев Славчев

7. Румяна Миткова Стоянова

8. Лъчезар Емилов Иванов

"Съпротива"

1. Румен Димитров Лазаров

2. Христо Стефанов Кенаров

"Сияние"

1. Веселин Иванов Димитров

2. Цанко Бориславов Донков

"Моя България"

1. Георги Пейков Вълчев

2. Алеко Стоянов Томов

3. Милуш Стоянов Милушев

4. Евгени Русев Беев

5. Борислав Кирилов Кирчев

6. Бианка Илиева Георгиева

7. Пенка Тодорова Томова

8. Теодор Ангелов Ангелов

"Движение на непартийните кандидати"

1. Любомир Стоянов Николов

2. Венка Йорданова Христова

3. Красимира Любомирова Иванова

4. Йордан Атанасов Йорданов

"Пряка демокрация"

1. Николай Ангелов Томов

2. Адриан Ивайлов Савов

3. Александър Тодоров Асенов

4. Ивайло Стойов Савов

"Нация"

1. Иво Георгиев Темелчов

2. Ива Георгиева Митрева

"Трети март"

1. Адриана Георгиева Брънчева-Драганова

2. Десислава Георгиева Антонова

3. София Даниел Антонова

4. Цветанка Борисова Коева

"Народна партия Истината и само истината"

1. Емил Каменов Марков