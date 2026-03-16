Повдигнаха обвинение на мъжа, откраднал пенсията на 96-годишен в София

По искане а Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 42-годишен мъж, откраднал пенсията на 96-годишен мъж.

Г.Д. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 10.03.2026 г. в ж.к. „Лагера" в гр. София е отнел парична сума от 1425 евро от владението на И.С., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да я присвои. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив. 42-годишният Г.Д. е осъждан за тежко умишлено престъпление на „лишаване от свобода" не по-малко от една година ефективно.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление , за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". С постановление на наблюдаващ прокурор Г.Д. беше задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на съда се съгласи с искането на прокурора и наложи на Г.Д. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на протест пред Софийски градски съд.