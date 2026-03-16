Проф. Костадин Ангелов води листата на ГЕРБ-СДС за Велико Търново

Лекарят проф. Костадин Ангелов е водачът на ГЕРБ-СДС във Велико Търново. Културната и духовна столица на България заслужава държавническо отношение и ГЕРБ-СДС е гарант именно за това, каза проф. Ангелов при регистрацията на листата от кандидати за народни представители в Районната избирателна комисия.

„За мен е чест отново да бъда рамо до рамо с достойни хора – лекари, учители, експерти, доказани общественици, силно представена е и местната власт", подчерта проф. Ангелов. И добави, че всеки от кандидатите за 52-ото Народно събрание има необходимите качества, познания и опит, за да започне да работи по същество по всяка една тема, която вълнува гражданите.

„Защо искаме вашето доверие? Защото спряхме да градим и отново губим време. Време, в което инфраструктурата в региона е „на трупчета". Време, в което чистият въздух в старата ни столица и водата в селата са натикани в ъгъла. Време е за отговорно управление. Време е за сигурност", коментира проф. Костадин Ангелов.

Той бе категоричен: „Хаосът в държавата трябва да приключи, за да има предвидимост за бизнеса, доходите на всички хора да растат, а възрастните ни съграждани да живеят спокойно. Ние не даваме празни обещания. Ние предлагаме план а стабилност и гаранция за експертност. През следващия месец ще бъда във всяка община, за да говоря с всеки от вас очи в очи".

Водачът на листата проф. д-р Костадин Ангелов е народен представител от Старата столица, заместник-председател на 51-о Народно събрание и министър на здравеопазването, превел България в най-трудния етап от ковид-пандемията – началото й. Специалист по коремна хирургия, магистър по медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт, магистър по финанси.

Втори е д-р Валентин Точков - един от най-разпознаваемите лекари и педиатри в цяла Северна България, помагащ на хиляди деца и семейства. Д-р Точков е и общински съветник, познава в детайли цялата система на здравеопазването.

Трети е журналистът и издател, икономист и финансист Димитър Николов, доказал се народен представител от ГЕРБ-СДС, председател на Общински съвет – Горна Оряховица в периода 2019-2021 г. Четвърти е неврохирургът д-р Людмил Гецов, който е и представител на община Лясковец в листата.

На пето място е председателят на Общинския съвет в Свищов и опитен ветеринарен лекар д-р Кристиян Кирилов. Шести е председателят на Общинския съвет в Павликени Венцислав Георгиев, доктор по политология и добре познат общественик.

На седма позиция е д-р Емил Енчев от Полски Тръмбеш – общопрактикуващ лекар, спечелил доверието на хората в общината с работата си през годините. След него са Стефан Бранзелов – финансист и два мандата председател на Общинския съвет в Златарица и инж. Росица Генчева - експерт в сферата на екологията в Сухиндол.

21-годишната студентка във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" в специалност Връзки с обществеността Ани Брайнова и общински съветник в Стражица е част от представителите на GenZ в листата на ГЕРБ-СДС. Младите хора са представени също и от студента Валентин Петров и икономистката с опит в детското и предучилищното образование Михаела Господинова.

Част от силния и опитен отбор на ГЕРБ-СДС са икономистът и експерт в сферата на данъчното законодателство Камен Илиев от Велико Търново – един от инициаторите на популярния в целия регион Фермерски пазар, мениджърът и медиен експерт Диана Попова, Никифор Тодоров – учител и заместник-директор на ОУ „Бачо Киро" както и Мая Чолакова – икономист и председател на Общинския клуб на Жени-ГЕРБ във Велико Търново.

Ключовата дума за пътя на България напред е стабилност – от нея имат нужда всички граждани, всички общини. ГЕРБ-СДС и хората, които са нашата листа, са гарант, че държавата ще си бъде на мястото, завърши областният координатор на ГЕРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов.