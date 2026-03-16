Вижте всички водачи на листи на ДПС

ДПС регистрира листите си в цялата страна ден преди крайния срок. По две листи ще водят лидерът на партията Делян Пеевски, дългогодишният депутат Йордан Цонев и бившият МВР министър Калин Стоянов.
1 МИР Благоевград - Делян Пеевски
2 МИР Бургас - Калин Стоянов
3 МИР Варна - Йордан Цонев
4 МИР Велико Търново - Йордан Цонев
5 МИР Видин са - Цветан Енчев
6 МИР Враца - Иво Цанев
7 МИР Габрово - Хамид Хамид
8 МИР Добрич - Ертен Белгинова Анисова
9 МИР Кърджали - Делян Пеевски
10 МИР Кюстендил - Николай Златарски
11 МИР Ловеч - Марио Рангелов
12 МИР Монтана - Димитър Аврамов
13 МИР Пазарджик - Искра Михайлова
14 МИР Перник - Георги Попов
15 МИР Плевен - Димитър Иванов Аврамов
16 МИР Пловдив-град - Стефка Костадинова
17 МИР Пловдив-област - Байрам Юзкан Байрам
18 МИР Разград - Халил Летифов
19 МИР Русе - Атидже Алиева-Вели
20 МИР Силистра - Неждет Джевдет
21 МИР Сливен - Хюсеин Хафъзов
22 МИР Смолян - Халил Летифов
23 МИР София - Емилия Кехайова
24 МИР София - Рахим Юмерефенди
25 МИР София - Андрей Георгиев
26 МИР София-област - Калин Стоянов
27 МИР Стара Загора - Иса Емин Бесоолу
28 МИР Търговище - Неждет Джевдет Шабан
29 МИР Хасково - Мехмед Юмер Атаман
30 МИР Шумен - Нида Ахмедов
31 МИР Ямбол - Сейфи Мехмедали