Вижте всички водачи на листи на ДПС

ДПС регистрира листите си в цялата страна ден преди крайния срок. По две листи ще водят лидерът на партията Делян Пеевски, дългогодишният депутат Йордан Цонев и бившият МВР министър Калин Стоянов.

1 МИР Благоевград - Делян Пеевски

2 МИР Бургас - Калин Стоянов

3 МИР Варна - Йордан Цонев

4 МИР Велико Търново - Йордан Цонев

5 МИР Видин са - Цветан Енчев

6 МИР Враца - Иво Цанев

7 МИР Габрово - Хамид Хамид

8 МИР Добрич - Ертен Белгинова Анисова

9 МИР Кърджали - Делян Пеевски

10 МИР Кюстендил - Николай Златарски

11 МИР Ловеч - Марио Рангелов

12 МИР Монтана - Димитър Аврамов

13 МИР Пазарджик - Искра Михайлова

14 МИР Перник - Георги Попов

15 МИР Плевен - Димитър Иванов Аврамов

16 МИР Пловдив-град - Стефка Костадинова

17 МИР Пловдив-област - Байрам Юзкан Байрам

18 МИР Разград - Халил Летифов

19 МИР Русе - Атидже Алиева-Вели

20 МИР Силистра - Неждет Джевдет

21 МИР Сливен - Хюсеин Хафъзов

22 МИР Смолян - Халил Летифов

23 МИР София - Емилия Кехайова

24 МИР София - Рахим Юмерефенди

25 МИР София - Андрей Георгиев

26 МИР София-област - Калин Стоянов

27 МИР Стара Загора - Иса Емин Бесоолу

28 МИР Търговище - Неждет Джевдет Шабан

29 МИР Хасково - Мехмед Юмер Атаман

30 МИР Шумен - Нида Ахмедов

31 МИР Ямбол - Сейфи Мехмедали