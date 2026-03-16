Бракониери убиха благороден елен край ловно стопанство Воден-Ири Хисар

Бракониери отстреляха благороден елен край Държавно ловно стопанство Воден-Ири Хисар. След зрелищно преследване са заловени две лица, заподозрени за съпричастност към деянието, съобщиха от Северноцентралното държавно предприятие в Габрово.

Случаят се разиграва около 23:00 ч. на 15.03.2026 г., когато служители на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар" откриват пресен труп на благороден елен в края на гората, бележеща и границата на ловното стопанство. След кратко, но зрелищно преследване по черните пътища в землището на с. Острово, са заловени две лица, превозващи оръжие в автомобила си. Акцията е осъществена съвместно с полицейски служители на РУП-Кубрат. Установена е самоличността на заловените лица, оръжието е задържано и са им снети натривки. Предстои извършване на експертиза по намерените гилзи и трупа на животното. По случая е образувано досъдебно производство.

По думите на директора на ДЛС „Воден-Ири Хисар" инж. Кирил Колев, традиционно стопанството работи много добре със структурите на МВР и Прокуратурата и този случай е пореден резултат от добрата съвместна дейност.