ЦИК определи процедурата за жребий за предстоящите избори

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи на свое заседание процедурата за жребий при изтегляне на поредните номера на бюлетината за гласуване на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Жребият ще се тегли, както обикновено, в три прозрачни кутии – в една кутия се поставят имената на присъстващите от ЦИК, във втора кутия – еднакви пликове с наименованията на партии и коалиции, както са заявени за изписване, в трета кутия – поредни номера, в случая от 1 до 24, обясни зам.-председателят на ЦИК Росица Матева.

Председателят на ЦИК изтегля два плика с имена на членове на комисията, съответно – единият от изтегля плик с наименованията на партиите, а другият – плик с поредния номер за вписване в бюлетината. И тази процедура се повтаря до изчерпване имената и номерата на партиите и коалициите, пише БТА.

Тегленето на жребий ще се извърши публично на 18 март от 16:00 ч. като могат да присъстват представители на партии, коалиции, регистрирани за участие, така и на медиите, напомниха от изборния орган.

Във връзка с публикации в интернет пространството, както и въпроси до ЦИК дали комисията предварително раздава номера на бюлетини на някои от регистрирани партии и коалиции пликовете, Матева предложи наименованията на партиите и коалициите, както и пликовете с поредните номера, които следва да бъдат изтеглени, да бъдат показани медии и представители на партии като пред всички тези листчета се приберат в празни пликове, които също да бъдат показани, след което те да се приберат в прозрачните кутии и да започне същинското теглене на жребия. ЦИК не раздава предварително номера, категорични са от комисията.

ЦИК прие и процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР. В една кутия се поставят имената на членовете на ЦИК, в другата – еднакви по размер пликове и наименование на партиите и коалициите. Председателят на ЦИК първо изтегля името на присъстващ член на комисията и той на свой ред започва да изтегля пликове с наименованията на партиите, като поредността на изтегляне е поредността, която се следва и при участието във всички форми на предизборна кампания. Тегленето също ще е на 18 март, след като приключи тегленето за определяне на номерата на бюлетината.

Същата е и процедурата за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ.