Персонален НОИ от "24 часа": За размера на инвалидната пенсия значение имат стажът и процентът ТЕЛК

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Родена съм през 1969 г. От 2020 г. съм с пожизнен ТЕЛК - 50%. Работя и получавам пенсия, но ще ми се наложи и друга операция. Променя ли се размерът на пенсията при по-голям процент ТЕЛК? Видка Събева

При определяне на конкретния размер на пенсията за инвалидност поради общо заболяване влияние оказва както продължителността на осигурителния стаж на лицето, така и индивидуалният коефициент, изчислен на базата на осигурителния му доход. Тези показатели са елементи от пенсионната формула, стойностите на които се отразяват правопропорционално на размера на пенсията.

Когато към датата на инвалидизиране осигуреното лице е на по-ниска възраст от изискуемата за него за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, разликата между възрастта му и пенсионната възраст се признава за осигурителен стаж.

При определяне на размера на инвалидната пенсия времето, признато за осигурителен стаж, след прилагане на съответния процент (т. нар. тежест на стажа), се умножава с коефициент, който зависи от определената степен трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане (ТНР/ВСУ) на лицето, както следва:

при ТНР/ВСУ над 90 на сто - 0,9;

при ТНР/ВСУ от 71 до 90 на сто - 0,7;

при ТНР/ВСУ от 50 до 70,99 на сто - 0,5.

Минималният размер на личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване се определя като процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и според степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане. Имайки предвид, че минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 322,37 евро, от 1.01.2026 г. минималните размери на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване са следните: