Хванаха с наркотици 21-годишен работник на пристанището в Балчик и двама чужди моряци

Гранични полицаи от ГПУ-Каварна задържаха за разпространение на наркотици мъж и жена с голяма сума пари.

След получена оперативна информация, на 13 март граничен полицейски наряд извършил в Балчик проверка на 21-годишен работник на пристанището и двама чужди граждани - 33-годишен от Азербайджан и 32-годишен от Турция – помощник-капитан и механик от кораб, акостирал на брега. Граничните полицаи установили в тримата общо 29 топчета, обвити в алуминиево фолио с марихуана и 4 полиетиленови пликчета с метаамфетамин. Те са задържани.

Установено е, че работникът е завел моряците в къща в Каварна, откъдето са купили наркотичните вещества. Граничните полицаи и разследващ полицай, съвместно с техни колеги от районното управление извършили претърсване на посочения адрес. Намерени и иззети са общо 50 топчета с марихуана, 21 пакетчета с метаамфетамин и 6 985 евро. За разпространение на наркотици са задържани обитателите на къщата - 36-годишен мъж и 37-годишна жена.

Образувано е досъдебно производство по описа на ГПУ – Каварна във връзка с извършено престъпление по чл. 354а ал 1 от НК. След доклад в Окръжна прокуратура – Добрич мъжът и жената са привлечени като обвиняеми. Срещу работника и двамата моряци са образувани бързи производства за държане на наркотици. Работата по случая продължава.