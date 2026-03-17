Вижте всички кандидати за депутати във 22-и МИР-Смолян

Вижте пълния списък за кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 22 МИР-Смолян.

От този район ще бъдат избрани общо четирима депутати.

Прогресивна България

1. Петър Стойчев

2. Стефан Сабрутев

3. Ваня Вълчева

4. Виктор Рушанов

5. Владимир Сертов

6. Марчо Паунов

7. Динко Уручевски

8. Павел Василев

ГЕРБ-СДС

1. Красимир Събев

2. Нина Карова

3. Яна Хаджиева

4. Владимир Георгиев

5. Сълзица Гърбелова

6. Петя Касабова

7. Иван Кънев

8. Пламен Косов

ПП-ДБ

1. Михал Камбарев

2. Филип Маринов

3. Божидар Даскалов

4. Владимир Делиев

5. Мариана Родер

6. Славка Чакърова

7. Антоанета Джамбазова

8. Невена Георгиева

ДПС

1. Халил Летифов

2.Владимир Янков

3.Сафидин Чикуртев

4.Николай Андреев

5.Филип Делисивков

6.Данчо Георгиев

7.Атанас Пържанов

8.Любомир Любенов

Възраждане

1. Ангел Жеков Георгиев

2. Анна Петкова Караджова

3. Здравко Юрданов Гюров

4. Юлия Пенчева Ненова

5. Васил Георгиев Сивков

6. Радослав Руменов Жеков

7. Чавдар Митков Бояров

8. Антонио Данаилов Кариев

БСП-ОЛ

1. Севдалин Бойков Хъшинов

2. Петър Петров Каварджиев

3. Дияна Асенова Чаушева

4. Борислава Костадинова Чаталбашева

5. Владимира Севдалинова Атанасова

6. Кина Петрова Сидерова

7. Александър Стоянов Куцев

8. Захари Стефанов Руженов

ИТН

1.Андрей Кадишев

2.Тодор Папучаров

3.Николай Николов

АПС

1. Хайри Реджебов Садъков

2. Борислав Златев Дуганов

3. Недка Василева Пакулева

4. Бесри Кадиров Ахмедов

МЕЧ

1. Борислав Климентов Петков

2. Михаил Стойчев Чавдаров

3. Елица Захариева Иванова

4. Емануил Петров Костовски

Величие

1. Лариса Борисова Савова

2. Николай Панков Панков

3. Стойчо Викторов Бозуков

4. Ружа Николова Чуртова

5. Станислав Димитров Жулев

6. Александър Христов Златилов

7. Асен Ружов Мутафов

8. Веселин Бисеров Михтарски

Нация

1. Велин Минчев Увалиев

2. Митко Асенов Белчев

Моя България

1. Любомир Георгиев Базъков

Народна партия истината и само истината

1. Росица Борисова Генчева

2. Алдомир Юлиянов Досев

3. Велика Димитрова Радева

4. Николай Йорданов Даскалов

Движение на непартийните кандидати

1. Цанко Юриев Карталов

2. Силвестър Здравков Джуров

Национално движение непокорна България

1. Цветана Наскова Палагачева - Стоянова

2. Димитър Атанасов Иванов

3. Елена Георгиева Йосифова

Пряка демокрация

1. Димитър Николаев Димитров

Инициативен комитет

1. Тодор Тодоров Батков

Съпротива

1. Димитър Кирилов Димитров

2. Емил Борисов Гаджев

България може

1. Янко Иванов Карапаунов

2. Стефка Петрова Лулева

Сияние

1. Диана Нацкова Дойчева-Томова

2. Мартин Георгиев Андреев

Партия на зелените

1. Любомир Димитров Кьосев

2. Михаил Емилов Груев

Трети март

1. Тезджан Исмаил Сабри

2. Биляна Иванова Динева

3. Радослав Велев Велев

4. Тодор Богородов Георгиев

5. Надежда Николаева Райчинова

6. Юсеин Геров Карагьозов

Глас народен

1. Добромир Славейков Йорданов

2. Тодор Станимиров Сотиров

Синя България

1. Ивайло Христов Йонков

2. Мария Атанасова Томова

3. Боянка Великова Бочукова

Антикорупционен блок

1. Маргарита Илиева Иванова

2. Тома Георгиев Белев

3. Джамал Джамалов Ахмедов