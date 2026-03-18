Персонален НОИ от "24 часа": Ако имате българска пенсия, няма пречка да ви отпуснат и испанска, ако отговаряте на условията

Могат ли да ми откажат испанска пенсия, ако съм пенсионер в България и работя на трудов договор? Имам 10 г. трудов стаж в Испания? Лазарина Велкова

По отношение на лица с испански стаж е приложим Регламент /ЕО/ № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Съгласно разпоредбите на посочения регламент заявлението за пенсия, подадено в една държава членка се счита автоматично за заявление за пенсия по законодателствата на всички държави членки на ЕС, в които е упражнявана трудова дейност. Единственото изключение от това правило е, когато лицето изрично поиска отлагане на отпускането на пенсия за старост в някоя от тях. Предвид това при подаване на заявление за българска пенсия при наличие на стаж в друга държава членка лицата са задължени да декларират това обстоятелство. Съответно правото на българска пенсия се преценява при сумиране на българския и чуждия стаж, когато само с българския стаж не се изпълняват условията за пенсиониране по Кодекса за социално осигуряване. От друга страна, чуждата институция, на която се изпращат всички представени от лицето документи ведно с продължителността на българския стаж, извършва преценка на правото на пенсия по условията на приложимото от нея законодателство.

Обстоятелството, че ви е отпусната българска пенсия за осигурителен стаж и възраст не е пречка да ви бъде отпусната испанска пенсия, при положение че отговаряте на условията на испанското законодателство.

Испанското законодателство предвижда по-специални условия за пенсионерите, упражняващи трудова дейност в Испания, или в чужбина, поради което (независимо дали живеят в Испания или в чужбина) лицата, получаващи испанска пенсия, следва да декларират започването на работа или получаването на друг вид доход.

По-подробна информация в тази връзка може да се получи от испанската компетентна институция INSS, web: https://www.seg-social.es/wps/

portal/wss/internet/FAQ.