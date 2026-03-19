Персонален НОИ от "24 часа": Добавка от учителския фонд не се изплаща при ранно пенсиониране

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Учител съм със стаж 35 г., родена съм на 29.09.1968 г., кога имам право на ранно пенсиониране и какво губя от него? Айтен Солакова

Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съобразно установеното в разпоредбата на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване (КСО), която предвижда по-благоприятни от общите условия за пенсиониране. През 2026 г. осигурените на учителски длъжности лица придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 59 години и 6 месеца от жените, при условие че имат учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца.

От първия ден на всяка следваща календарна година до навършването на 62-годишна възраст за жените и мъжете възрастта се увеличава, като увеличението за жените е с по 2 месеца до 2029 г. и с по 3 месеца от 2030 г. Не се повишава размерът на необходимия за пенсиониране учителски осигурителен стаж. Видно от същата разпоредба, към датата на изпълнение на посочените условия за пенсиониране лицето трябва да заема учителска длъжност.

На учителите, които отговарят на условията в цитираната разпоредба, се отпуска срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд (УчПФ). Размерът на тази пенсия, определен по реда, приложим за пенсиите за трудова дейност, се намалява с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на основната пенсионна възраст за придобиване право на пенсия.

Пенсията се изплаща в намален размер от УчПФ до навършване на пенсионна възраст от лицето, след което се трансформира в пожизнена пенсия, която се изплаща за сметка на фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване и намалението на размера отпада.

Съгласно представените от вас данни вие бихте изпълнили условията за ранно пенсиониране на 29.07.2028 г., когато навършвате възраст 59 години и 10 месеца, при условие че към тази дата имате придобит 25 години и 8 месеца учителски осигурителен стаж.

Следва да бъде отбелязано, че от УчПФ може да се изплаща добавка към пенсията за осигурителен стаж и възраст на лицата, които са придобили право на ранна учителска пенсия, но не са се възползвали от него, а са се пенсионирали при общите условия на чл. 68, ал. 1-2 от КСО.

Необходимите предпоставки за получаване на добавка от УчПФ могат да бъдат обобщени така:

лицето трябва да е придобило право на ранно пенсиониране при условията на чл. 69в от КСО, съгласно изискуемите по тази разпоредба възраст и учителски осигурителен стаж, но да не се е възползвало от него;

да се пенсионира за стаж и възраст по общите условия на чл. 68, ал. 1-2 от КСО;

да е продължило да работи на учителска длъжност до пенсионирането си.

Размерът на добавката от УчПФ е 0,33 на сто от размера на отпуснатата пожизнена пенсия за осигурителен стаж и възраст и се определя съобразно броя на месеците, за които има осигурителна вноска в този фонд след придобиване на правото на срочна пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Важно е да се подчертае, че този вид добавка не може да се изплаща към срочната пенсия за ранно пенсиониране на учителите – ранната пенсия и добавката са алтернативни.