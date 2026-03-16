Бившият главсек на МВР Петър Тодоров - трети в листата на Радев за Пловдив-град

Шефката на "Старинен Пловдив" проф. Елена Кантарева, бившият шеф на Областната дирекция по храните д-р Иван Шиков и директорката на Математическата гимназия Веселина Карапеева също са кандидати
Бившият главен секретар на МВР и някогашен шеф на Първо районно в Пловдив Петър Тодоров е трети в листата на "Прогресивна България" за Пловдив. Непосредствено след водача - волейболиста Владимир Николов, е бившата журналистка, а сега директор на "Тракия икономическа зона" Катя Стайкова, става ясно от списъка на коалицията за предстоящия вот.
В листата на Радев влизат още шефката на "Старинен Пловдив" проф. Елена Кантарева, бившият началник на Областната дирекция по храните д-р Иван Шиков и директорката на Математическата гимназия Веселина Карапеева, както и съветникът от "Независими за Пловдив" Илия Гатев, някогашен член на БСП.
Ето пълната листа:
1. Владимир Николов е емблематична фигура в българския спорт и дългогодишен капитан на националния отбор по волейбол.
2. Катя Стайкова е представена като експерт в областта на икономическото развитие и изпълнителен директор на Клъстер „Тракия икономическа зона".
3. Петър Тодоров е бивш шеф на Първо РУ, ексдиректор на ОД на МВР-Пловдив и бивш главен серкетар на МВР по времето на Бойко Рашков.
4. Стефан Свиленов е капитан в международна авиокомпания. Работил е като юрисконсулт в енергийни компании.
5. Даниела Николова-Кършева е юрист, бивш зам.-областен управител на Пловдив при едно от служебните правителства на Радев.
6. Нели Делкова Карабахчиева е представена като педагог и хореограф.
7. Христо Симеонов, финансит. Кариерата му започва в Министерството на отбраната, а по-късно заема ръководни позиции в частния сектор.
8. Петър Денчев е предприемач и председател на Сдружението на пловдивските хотелиери.
9. Боян Стойков е бизнесмен, бил е управител и съдружник в различни компании.
10. Милена Христова работи като главен юрисконсулт и председател на Управителния съвет на браншова организация на производителите на лекарствени продукти.
11. Петя Райчева е педагог и психолог. Работила е като учител, преподавател по английски език, училищен психолог и педагогически съветник.
12. Веселина Карапеева е директор на МГ „Акад. Кирил Попов" в Пловдив.
13. Тома Цилев е бил изпълнителен директор ПФК „Локомотив Пловдив".
14. Георги Костов е софтуерен инженер, бил е и адвокат.
15. Теодора Иларионова-Вълева се занимава с логистика и международна търговия.
16. Ивайло Сираков е преподавател в областта на екологията.
17. Сийка Димчева е бивш директор на РЗИ-Пловдив.
18. Иван Шиков е ветеринарен лекар, бивш шеф на ОДБХ-Пловдив.
19. Елена Кантарева-Дечева е реставратор, директор на "Старинен Пловдив.
20. Светослав Георгиев е лекар, работил е като авиомедик във ВВС.
21. Ерай Каймакам е лекар в Клиниката по урология към УМБАЛ „Св. Георги" – Пловдив.
22. Веселин Димитров е на ръководна позиция в МУ-Пловдив.
23. Иван Кляшев се занимава с маркетинг и международен бизнес.
24. Илия Гатев е директор на борсата в Първенец и общински съветник.