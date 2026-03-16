Бившият главсек на МВР Петър Тодоров - трети в листата на Радев за Пловдив-град

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шефката на "Старинен Пловдив" проф. Елена Кантарева, бившият шеф на Областната дирекция по храните д-р Иван Шиков и директорката на Математическата гимназия Веселина Карапеева също са кандидати

Бившият главен секретар на МВР и някогашен шеф на Първо районно в Пловдив Петър Тодоров е трети в листата на "Прогресивна България" за Пловдив. Непосредствено след водача - волейболиста Владимир Николов, е бившата журналистка, а сега директор на "Тракия икономическа зона" Катя Стайкова, става ясно от списъка на коалицията за предстоящия вот.

В листата на Радев влизат още шефката на "Старинен Пловдив" проф. Елена Кантарева, бившият началник на Областната дирекция по храните д-р Иван Шиков и директорката на Математическата гимназия Веселина Карапеева, както и съветникът от "Независими за Пловдив" Илия Гатев, някогашен член на БСП.

Ето пълната листа:

1. Владимир Николов е емблематична фигура в българския спорт и дългогодишен капитан на националния отбор по волейбол.

2. Катя Стайкова е представена като експерт в областта на икономическото развитие и изпълнителен директор на Клъстер „Тракия икономическа зона".

3. Петър Тодоров е бивш шеф на Първо РУ, ексдиректор на ОД на МВР-Пловдив и бивш главен серкетар на МВР по времето на Бойко Рашков.

4. Стефан Свиленов е капитан в международна авиокомпания. Работил е като юрисконсулт в енергийни компании.

5. Даниела Николова-Кършева е юрист, бивш зам.-областен управител на Пловдив при едно от служебните правителства на Радев.

6. Нели Делкова Карабахчиева е представена като педагог и хореограф.

7. Христо Симеонов, финансит. Кариерата му започва в Министерството на отбраната, а по-късно заема ръководни позиции в частния сектор.

8. Петър Денчев е предприемач и председател на Сдружението на пловдивските хотелиери.

9. Боян Стойков е бизнесмен, бил е управител и съдружник в различни компании.

10. Милена Христова работи като главен юрисконсулт и председател на Управителния съвет на браншова организация на производителите на лекарствени продукти.

11. Петя Райчева е педагог и психолог. Работила е като учител, преподавател по английски език, училищен психолог и педагогически съветник.

12. Веселина Карапеева е директор на МГ „Акад. Кирил Попов" в Пловдив.

13. Тома Цилев е бил изпълнителен директор ПФК „Локомотив Пловдив".

14. Георги Костов е софтуерен инженер, бил е и адвокат.

15. Теодора Иларионова-Вълева се занимава с логистика и международна търговия.

16. Ивайло Сираков е преподавател в областта на екологията.

17. Сийка Димчева е бивш директор на РЗИ-Пловдив.

18. Иван Шиков е ветеринарен лекар, бивш шеф на ОДБХ-Пловдив.

19. Елена Кантарева-Дечева е реставратор, директор на "Старинен Пловдив.

20. Светослав Георгиев е лекар, работил е като авиомедик във ВВС.

21. Ерай Каймакам е лекар в Клиниката по урология към УМБАЛ „Св. Георги" – Пловдив.

22. Веселин Димитров е на ръководна позиция в МУ-Пловдив.

23. Иван Кляшев се занимава с маркетинг и международен бизнес.

24. Илия Гатев е директор на борсата в Първенец и общински съветник.