Вижте кои са кандидатите за депутати в 7-и МИР - Габрово

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 7-и МИР - Габрово:

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.

"Прогресивна България"

1. Николай Иванов Косев

2. Данаил Лалев Петков

3. Силвия Кръстева Кръстева

4. Андрей Петров Николов

5. Иван Николаев Събев

6. Мирослав Румянов Влашев

7. Камен Йовчев Григоров

8. Росен Иванов Цветков

ГЕРБ - СДС

1. Томислав Пейков Дончев

2. Михаил Илиев Митов

3. Атанас Пламенов Атанасов

4. Константин Тихомиров Брънеков

5. Иван Ненов Марев

6. Максим Станимиров Садинов

7. Християна Мирославова Кръстева- Петкова

8. Веселин Димитров Данчев

ПП-ДБ

1. Богомил Иванов Петков

2. Николай Димитров Томитов

3. Алекс Антоанов Згрипаров

4. Ивелин Стоянов Стоянов

5. Михаил Сергеев Гилин

6. Антония Тодорова Добрева

7. Стефан Ивайлов Костадинов

8. Петя Иванова Куманова

ДПС

1. Хамид Бари Хамид

2. Алейдин Фейзиев Салиев

3. Петър Цанков Цвятков

4. Илияна Атанасова Дакова

5. Фейзи Шерхан Сали

6. Хасан Илияз Хаджихасан

"Възраждане"

1. Даниел Петров Петров

2. Иван Валентинов Томов

3. Наташа Марианова Цанкова

4. Йордан Валериев Андреев

5. Александър Бориславов Александров

6. Марияна Тодорова Цвяткова

7. Евелин Златков Йорданов

8. Христофор Стойнов Тодоров

БСП - ОЛ

1. Николай Иванов Цонков

2. Миглена Христова Пройнова

3. Дафинка Русева Ганева

4. Светослав Димитров Минчев

5. Венелин Петков Бараков

6. Генади Николаос Цитлакидис

7. Теофан Емилов Георгиев

8. Тихомир Димитров Трифонов

ИТН

1. Снежанка Райчова Траянска

2.Теодора Петрова Миланова

3.Маргарита Георгиева Пушкарова

4.Митко Лилов Митов

5.Тодор Тодоров Дабков

6.Боян Стефанов Аврамов

АПС

1. Цветелина Колева Колева

2. Али Асан Алиев

3. Деница Иванова Здравкович

4. Сибел Орханова Адилева

5. Филиз Мюмюнова Лазарова

6. Хюлия Исмет Мехмедова

7. Ердоан Мехмед Узунов

МЕЧ

1. Кристина Николаева Уланова

2. Светлозар Владков Косев

3. Иво Павлов Тихов

4. Соня Цецова Иванова

"Величие"

1. Недко Иванов Ангелов

2. Атанас Боянов Велчев

3. Марияна Цвяткова Иванова

4. Мирослав Митков Михов

5. Велин Цанев Мечкаров

6. Ивайло Валентинов Кунчев

7. Пламен Павлов Ганчев

"Сияние"

1. Нинелла Върбанова Върбанова

2. Христина Веселинова Тодорова

„Съпротива"

1. Параскева Никифорова Желева

2. Никола Георгиев Хайлазов

3. Васил Добрев Василев

"Моя България"

1. Атанас Димитров Шмидт

„Нация"

1. Димитър Савов Шилдаров

2. Ива Георгиева Митрева

"Народна партия Истината и само истината"

1. Емил Сашев Стефанов

2. Станислав Емилов Сашев

"България може"

1.Таня Андонова Дишлиева

2.Борислав Петров Банчев

3.Стефка Петрова Лулева

"Движение на непартийните кандидати"

1. Теодор Иванов Неделчев

2. Лъчезар Ленин Видински

"Трети март"

1. Красимир Костадинов Алексиев

2. Иван Еленков Асенов

3. Татяна Костадинова Бастрева

"Национално движение Непокорна България"

1. Атанас Атанасов Щилянов

2. Атанас Атанасов Чокоев

3. Александър Людмилов Бисеров

4. Патрик-Рустам Катречко

"Глас народен"

Мартин Ганчев Минков

"Партия на Зелените"

1. Ивелин Спасов Събчев

2. Христо Николов Христов

3. Анна Христова Асанова

4. Спас Симеонов Ангелов

"Пряка демокрация"

1. Маргарит Йорданов Карабуров

"Съпротива"

1. Параскева Никифорова Желева

2. Никола Георгиев Хайлазов

3. Васил Добрев Василев

"Антикорупционен блок"

1. Светлозар Даринов Киров

2. Маргарита Иванова Симеонова

3. Борислав Иванов Ботев

4. Калоян Багрянов Йорданов

"Синя България"

1. Камелия Пламенова Кимонова

2. Валентина Петкова Новакова

3. Богомил Савов Лазаров

4. Ирина Иванова Янакиева – Конарова

5. Иванка Велчева Събева

6. Йоан Стефанов Лудев