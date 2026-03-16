Откриха застрелян мъж в центъра на Бургас (Обновена)

Мъж е открит мъртъв в автомобил, паркиран в центъра на Бургас. По първоначална информация на полицията той се е самозастрелял. Около 15.17 ч. на 16 март е получено съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на бургаската улица "Поп Георги".

Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит в купето на лек автомобил "Ауди А 8", с бургаска регистрация, паркиран до дом N 1 на същата улица труп на мъж, седящ на шофьорското място. При извършения първоначален оглед е установено, че вероятно се касае за самопрострелване с пистолет в областта на главата.

Към момента официално се знае, че автомобилът е собственост на 57- годишен помориец, който имал законно притежавано огнестрелно оръжие.

На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия. Криминалисти извършват оглед, разпитват се свидетели. Вече са иззети записи от видеокамери от близки търговски обекти. По случая е образувано досъдебно производство.