ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22480126 www.24chasa.bg

Откриха застрелян мъж в центъра на Бургас (Обновена)

Тони Щилиянова

[email protected]

Мъж е открит мъртъв в автомобил, паркиран в центъра на Бургас снимка: Тони Щилянова

Мъж е открит мъртъв в автомобил, паркиран в центъра на Бургас. По първоначална информация на полицията той се е самозастрелял. Около 15.17 ч. на 16 март е получено съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на бургаската улица "Поп Георги".

Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит в купето на лек автомобил "Ауди А 8", с бургаска регистрация, паркиран до дом N 1 на същата улица труп на мъж, седящ на шофьорското място. При извършения първоначален оглед е установено, че вероятно се касае за самопрострелване с пистолет в областта на главата.

Към момента официално се знае, че автомобилът е собственост на 57- годишен помориец, който имал законно притежавано огнестрелно оръжие.

На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия. Криминалисти извършват оглед, разпитват се свидетели. Вече са иззети записи от видеокамери от близки търговски обекти. По случая е образувано досъдебно производство.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

