Обявява публична покана за избор на изпълнител

С предмет „Изготвяне на информационни видеоклипове“ по проект BG65AMPR001-2.001-0009 „Информация и подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция“ по договор №812108-63/10.09.2024 г., финансиран със средства от Програмата на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. и проект BG65ISPR001-3.0040001-C01 „Повишаване на осведомеността за рискове от трафик на хора и подкрепа за жертви на трафик“ договор №812108-75/ 30.10.2024г., финансиран от Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове https://eufunds.bg/bg

Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement .

Офертите на заинтересованите лица се подават до 2359 ч на 31.03.2026 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10:00 ч. на 02.04.2026 г. в офиса на Международна организация по миграция.