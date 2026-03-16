Радев не отиде да регистрира листите си в 25 РИК

Румен Радев не се появи на регистрацията на листата на “Прогресивна България” в 25-ия избирателнен район. Вместо него документите внесе коалиционният му партньор - председателят на Социалдемократическата партия Тодор Барболов.

Водач на коалицията в 25 МИР е Румен Радев, Константин Проданов е втори в листата, а след него се нарежда Румяна Петрова.

"Победа! Цунами, не вълна!", това заявиха кандидат-депутатите на излизане от сградата на район "Красна поляна". Срокът за регистрация на кандидат-депутатите е до 17 часа на утрешния ден - 17 март.