Владимир Николов за влизането си в листа на Радев: С политика трябва да се занимава елитът на обществото

"Конотацията на думата политика трябва да бъде променена и да не се смята, че това е мръсна работа за корупционери. С политика трябва да се занимава елитът на обществото, който работи за общото благо".

Това каза волейболният шампион Владимир Николов, който оглави пловдивската листа на "Прогресивна България". Той е бил поканен от президента Румен Радев, а избора точно за този град обясни факта, че съпругата му е от пловдивския район "Тракия", а откъдето е жената, оттам е и родата. "Уинстън Чърчил е казал преди много години, че ако ти не се занимаваш с политика, политиката ще се занимава с теб. В демократичното общество това е начинът да се постигат резултати. Моите амбиции са да помогна на "Прогресивна България" да спечели изборите и след това да се занимавам с това, от което разбирам, със спорт", каза още той. В отговор на въпрос над какво би работил, ако оглави Министерството на спорта след вота, той отговори, че то има нужда от надграждане. "Фокусът трябва да бъдат масовият спорт и децата, защото имаме проблем с дигиталната зависимост, включително третият ми син Филип, ако го оставя в 8 сутринта пред компютъра, в 8 вечерта ще е там и дори няма да се е сетил да яде", обясни Николов.

"Прогресивна България" ще открие националната си кампания в Пловдив в събота. Целта им за Пловдив е да спечелят шест от общо дванадесетте депутатски мандата от този избирателен район.