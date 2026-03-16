Изясняват участието на трети човек към убийството на елен в резервата „Воден“

Изяснява се съпричастността на трети човек към бракониерството в ловен резерват „Воден“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

По-рано от пресцентъра на Северноцентралното държавно предприятие ДП – Габрово информираха, че двама мъже са задържани за незаконен лов на територията на резервата, където служители са намерили прострелян мъртъв благороден елен.

От полицията в Разград уточняват, че сигналът е подаден около 23:30 ч. снощи от служители по охраната. Те съобщили за автомобил „Опел Фронтера“, чийто водач и пътник извършвали бракониерство в района. Данните за автомобила са подадени към дежурните наряди на полицията в областта и около 01:00 ч. колата е спряна в заветското село Острово. В него са установени двама местни жители – 26-годишният шофьор и 48-годишният му спътник, пише БТА.

На място е изпратена оперативна група от служители на Районното управление в Кубрат и полицейския участък в Завет. При предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия в близост до резервата е открит прострелян мъртъв елен, както и гилза от нарезно оръжие, тип ловна карабина. Извършен е оглед на автомобила, при който са фиксирани и иззети проби от петна от кръв. При претърсване в жилищата на двамата мъже е иззета ловна карабина „Магнум“ калибър 7 мм, съответстваща на намерената гилза. В хода на разследването се изяснява съпричастността на трети човек към извършеното криминално деяние, посочват от ОД на МВР в Разграад.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по него продължава. Назначени са експертизи, извършват се повторни огледи и допълнителни процесуално-следствени действия, допълват от полицията.