Откриха опасни болнични отпадъци в контейнери за смет в Мадан

РИОСВ – Смолян извърши проверка след получен сигнал за наличие на опасни болнични отпадъци, изхвърлени в контейнери за битови отпадъци, в непосредствена близост до МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов" в Мадан.

Установено е изхвърлянето на употребени игли, спринцовки с игли и отпадъци, замърсени с биологични течности – салфетки, тампони, ръкавици, генерирани от дейността на близките лечебни заведения. Те са били смесени с битови отпадъци.

Контейнерите са запечатани и предадени за съхранение на терен, стопанисван от община Мадан.

За допуснатото нарушение и създадените предпоставки за риск за здравето на населението РИОСВ – Смолян сезира Окръжна прокуратура – Смолян.

Инспекцията е изпратила писма до всички лечебни заведения в областта за стриктно спазване на изискванията на нормативната уредба, която регламентира събирането и третирането на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.