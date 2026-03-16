Остава в ареста мъжът с "Калашников", обвинен за разпространение на над 20 кг дрога

Обвиняем с автомат "Калашников" е с мярка за неотклонение задържане под стража за държане с цел разпространение на над 20 кг наркотични вещества и държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси без разрешително

На 14.03.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми В. М. и И. С. за това, че на същата дата в гр. София, ул. „Варшавско въстание", без надлежно разрешително и в съучастие държали с цел разпространение метамфетамин с общо тегло 6 125,38 грама, хероин с общо тегло 9 210,61 грама, кокаин с общо тегло 962,45 грама и амфетамин с общо тегло 4 024,77 грама (чл. 354а, ал. 1, вр. чл. 20 НК).

В. М. е привлечен и за това, че придобил и до 14.03.2026 г. държал в помещение в къща в гр. София, ул. „Варшавско въстание", огнестрелни оръжия – автомат „Калашников" калибър 7,62 мм, пистолет-картечница (MR 40) калибър 9х19 мм, ловна пушка, пистолет „Браунинг" калибър 7,65 мм и 535 броя бойни и ловни боеприпаси за огнестрелни оръжия (чл. 339, ал. 1 НК).

С определение от 06.03.2026 г. Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на В. М.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъпленията, за които е привлечен обвиняемият. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от В. М., поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от СДВР под ръководството и надзора на СГП.