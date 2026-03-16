Бивши военни и полицаи в листата на Радев за Пловдив–област, води я бивш летец

Втори е Йордан Йовчев, а четвърти – ескшефът на МВР във втория по големина град Димитър Балев

Бившият командир на авиобазата в Граф Игнатиево генерал от резерва Иван Лалов води листата на Румен Радев в Пловдивска област, стана ясно при регистрацията й в 17 РИК днес. Втори е олимпийският вицешампион от Атина 2004 Йордан Йовчев, а трети – ексдепутатът от БСП Галин Дурев, който регистрира кандидат–депутатския списък с пълномощно от Гълъб Донев.

Четвърти е ексшефът на полицията във втория град по време на едно от служебните правителства Радев Димитър Балев. Впоследствие той сам се оттегли от поста. Пети е Петър Янков, а шеста позиция се заема от Павлина Ковачева. Кметът на Кричим Атанас Калчев, който е и мандатоносител.

На седмо място е кметът на Кричим Атанас Калчев, който чрез "Нашият народ" осигури една от партиите, с които Радев направи коалицията си. Осмото място е поверено на Стефан Цанков, а деветото – на Иван Мавродиев. Десети е Рангел Матански от Раковски.

Листата на "Прогресивна България" за Пловдив–област е пълна с 22 имена.